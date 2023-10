Längere Pause? Napoli macht sich Sorgen um Osimhen

Napoli befindet sich in einer schwierigen Phase, hat große Aufgaben im heißen Herbst vor der Brust - und muss dabei im schlimmsten Fall noch auf Torgarant Victor Osimhen verzichten.

Länderspielpausen werden oft von Vereinstrainern kritisch gesehen - erst recht, wenn es dabei zu Verletzungen kommt.

Dieses Szenario hat nun Napoli ereilt. Denn Top-Torschütze Victor Osimhen, in der vergangenen Meistersaison mit 26 Treffern in 32 Partien Serie-A-Torschützenkönig und in dieser Spielzeit bereits wieder mit sechs Toren in acht Auftritten zur Stelle, droht eine Zwangspause.

Der Nigerianer hat sich am Freitag beim Testspiel gegen Saudi-Arabien (2:2) nach der Pause am Oberschenkel eine Blessur zugezogen - Auswechslung in der 59. Minute inklusive.

Der in der Vergangenheit immer wieder mal nach Länderspielen fehlende 24-Jährige (etwa eine ausgekugelte Schulter im November 2020) musste sich daraufhin an diesem Samstag einer Magnetresonanztomographie (MRT) unterziehen, um das Ausmaß der Verletzung festzustellen. Das Ergebnis wird am Sonntag erwartet. Das bestätigte ein Teamverantwortlicher der Nachrichtenagentur AFP.

Freche Worte von de Laurentiis

Osimhen, bei Nigeria Sturmpartner von Bayer Leverkusens Neuzugang Victor Boniface, droht im schlimmeren Fall eine längere Pause. Und das zur Unzeit: Schließlich liegt der amtierende Scudetto-Träger nach dem enttäuschenden 1:3 gegen Florenz am vergangenen Sonntag bereits sieben Punkte hinter Spitzenreiter Milan und hat Ende Oktober sowie im November viele englische Wochen mit insgesamt acht Pflichtspielen vor der Brust.

Unter anderem geht es zu Hellas Verona, in der Königsklasse zu Union Berlin und direkt im Anschluss vor heimischer Kulisse gegen Vorjahresmeister Milan.

Diskussionen über den aktuellen SSC-Coach Rudi Garcia, seit Sommer Nachfolger von Meistermacher Luciano Spalletti, inklusive. Der 59-Jährige wird von den Medien bereits deutlich angezählt, während der für markante Worte bekannte Vereinspräsident Aurelio de Laurentiis schon nach einem Nachfolger fahnden soll - und etwa eine Absage von Antonio Conte (zuletzt Tottenham) kassiert habe.

Apropos de Laurentiis: An einer Universität in Rom hatte der exzentrische 74-Jährige zuletzt mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen und selbst für weitere Spekulationen bezüglich einer baldigen Trainerentlassung gesorgt. "Es ist kein guter Moment mit Rudi Garcia", so der Präsident über die aktuell fehlende Form und vor allem Konstanz der Mannschaft. Und weiter: "Wenn man sich für einen Trainer entscheidet, der den italienischen Fußball nicht mehr kennt, kann das passieren. Ich werde die beste Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt treffen." Durchaus freche Worte, schließlich hat Garcia vor seinen letzten Stationen Al-Nassr, Lyon und Marseille durchaus erfolgreich für die AS Roma (2013 bis 2016) gearbeitet.

