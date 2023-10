Länge der Einsatzzeit von Khedira und Knoche bleibt spannende Frage

Die bemerkenswerte Bundesliga-Historie von Union Berlin ist untrennbar mit dem VfB Stuttgart verbunden. Gerade jetzt täte den Köpenickern ein Erfolgserlebnis gegen denselben Gegner gut.

Ohne diese beiden Partien gegen den VfB Stuttgart wäre der 1. FC Union nicht im fünften Bundesligajahr und schon gar nicht in der Champions League. Die erfolgreiche Relegation 2019 gegen die Schwaben (2:2 und 0:0) öffnete Union die Tür zum großen Fußball.

Als Motivationspunkt lässt das Trainer Urs Fischer die damaligen Jubelarien allerdings nicht mehr gelten. "Das ist schon lange her. Wir müssen versuchen, uns den möglichen Befreiungsschlag zu erarbeiten. Das geht nur, indem wir uns über 90 Minuten am absoluten Limit bewegen", sagte Fischer vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Stuttgart.

Die Aufstellung des Schweizers wird spannend. Zum einen steht die Frage, wie lange die zuletzt schmerzlich vermissten Führungskräfte Robin Knoche und Rani Khedira wieder zum Einsatz kommen werden.

Spielt Bonucci - und wenn ja, wo?

Wenn Knoche von Beginn an als Abwehrchef spielen sollte, müsste Europameister Leonardo Bonucci weichen - entweder auf die Bank oder auf eine der beiden Innenverteidigerpositionen. Fischer sagte, dass es eine Option sei, den Italiener auf die rechte oder linke Abwehrseite zu verschieben.

Sollte Bonucci doch beginnen, ist es fraglich, unter welchen Umständen Knoche eingewechselt wird. Den Abwehrboss, der in diesem Fall Bonucci wäre, tauscht man nicht einfach so aus.

Khedira etwas weiter als Knoche

Khedira, der zweite Comeback-Kandidat, ist zwar länger als Knoche ausgefallen. Der Sechser bestritt in dieser Saison noch keine einzige Bundesligapartie. Aber Khedira war zuletzt im Training weiter als Knoche. Er absolvierte seinen erfolgreichen Belastungstest eine Woche früher als Knoche.

Insofern ist eher mit Khedira als Knoche in der Startelf auszugehen. Allerdings ist offen, wie lange dann die Kräfte bei Khedira reichen. Das gilt ein Stück weit auch für seinen "Passmann" Alex Kral. Der Mittelfeldmann, der Khedira im defensiven Mittelfeld vertrat, war zuletzt mehrfach angeschlagen. Daher verzichtete er auch auf die Länderspiel-Reise mit Tschechien.

Fakt ist, dass Khedira und Knoche Spielpraxis brauchen, zumal in der kommenden Woche mit den Begegnungen gegen die SSC Neapel am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League und am 28. Oktober (15.30 Uhr) bei Werder Bremen in der Bundesliga ihre Dienste auch von Vorteil sein dürften.

Insofern wird Fischer wohl schon versuchen, sowohl Khedira als auch Knoche gegen Stuttgart irgendwie einzubauen.