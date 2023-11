Länderspielreise: Topscorer Muslija fehlt Paderborn wohl gegen Nürnberg

Florent Muslija zählt auch in dieser Saison zu den absoluten Schlüsselspielern des SC Paderborn. Gegen den 1. FC Nürnberg muss der 25-Jährige nun aber voraussichtlich aussetzen. Mit der kosovarischen Auswahl steht ein Nachholspiel gegen Israel an.

Der SC Paderborn hat eine erfolgreiche Woche hinter sich. Nach dem 3:1 im DFB-Pokal beim SC Freiburg gelang am Sonntag auch der fünfte Saisonsieg in der 2. Bundesliga beim Karlsruher SC (3:0). Nach einem holprigen Start ist der SCP mittlerweile im Tabellenmittelfeld angekommen - und darf durchaus weiter nach oben schielen. Schließlich trennen Platz neun, den die Paderborner aktuell belegen, und Relegationsplatz drei, auf den sich Hannover 96 mit einem Derbysieg über Braunschweig schob (2:0), gerade einmal drei Punkte.

Einer der Hauptgründe dafür, dass es in Paderborn zuletzt durchaus rund läuft - nur eines der letzten acht Pflichtspiele ging verloren, fünf Spiele wurden in dieser Zeit gar gewonnen -, ist Florent Muslija. Der Mann aus dem Kosovo ist der Dreh- und Angelpunkt im Paderborner Spiel, bester Torjäger (6) und Scorer (8) des SCP und auch der Akteur, der die beste kicker-Durchschnittsnote vorzuweisen hat (3,13).

Muslija muss in der EM-Quali ran

Am kommenden Samstag (13 Uhr), wenn der 1. FC Nürnberg an der Pader gastiert, droht der Linksaußen jedoch auszufallen. Muslija hat eine Einladung vom kosovarischen Verband erhalten und könnte nicht erst in der eigentlichen Länderspielpause, sondern schon am Sonntag im Kosovo auf dem Platz stehen. Dann soll das EM-Qualifikationsspiel gegen Israel nachgeholt werden. Die Partie wurde aufgrund der angespannten Lage in Nahost zunächst verschoben.

"Florent Muslija hat sich verdient, Nationalspieler zu sein", lobte Trainer Lukas Kwasniok den Flügelspieler, der bereits 13-mal für sein Land auflief. "Ich kann die Entscheidung der UEFA nicht beeinflussen." Zunächst war nicht sicher, ob das Spiel in dem überwiegend muslimischen Land, in dem es seit Beginn des Krieges mehrere Pro-Palästina-Proteste gab, an diesem Sonntag stattfinden könne.

Kosovarischer Verbandspräsident erklärt, dass das Spiel stattfindet

Äußerungen des kosovarischen Verbandspräsidenten am Dienstag gegenüber der Tageszeitung Koha Ditore deuten nun aber darauf hin, dass die Partie ausgetragen werden kann - und das sogar "in Anwesenheit von Fans". Agim Ademi erklärte, dass die Sicherheit nach den UEFA-Regeln gewährleistet sei. Weitere Medien berichten, dass die Gäste ihre eigenen Sicherheitskräfte nach Prishtina schicken werden.

In Spanien reagierte der RCD Mallorca auf das Nachholspiel und ließ die anstehende Partie gegen Cadiz aufgrund der Abstellung von Torjäger Vedat Muriqi verlegen - der Verband gab dem Antrag stand. Beim DFB gibt es diese Möglichkeit allerdings nur bei Spielern, die an deutsche Auswahlmannschaften abgestellt werden.

Sollte das Spiel also wie geplant ausgetragen werden, muss Kwansiok wohl ohne seinen Schlüsselspieler auskommen. Wieder fit ist dagegen Mattes Hansen, der die vergangenen beiden Spiele mit Wadenproblemen passen musste. Auch Jannis Heuer steht nach Adukktorenproblemen wieder auf dem Platz, doch "er braucht noch Zeit. Fürs Wochenende ist er keine Option", erklärte Kwasniok