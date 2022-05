Länderspielerfahrung für den FC Radolfzell: Oliver Sorg wird Spielertrainer

Der FC Radolfzell steckt mitten im Abstiegskampf der Verbandsliga Südbaden, doch unabhängig ob Sechst- oder Siebtligist, ab Sommer kommt mit dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Oliver Sorg ein Hauch der großen Fußballwelt an das Nordwest-Ufer des Bodensees.

Beim späteren Weltmeister ausgeholfen: Oliver Sorg spielte am 8. Mai 2014 für Deutschland im Vorbereitungsmatch gegen Polen. imago/Horstmüller

Am Samstag wurde der große Deal verkündet: Oliver Sorg wird ab Juli den FC Radolfzell als Spielertrainer übernehmen. Er löst Steffen Kautzmann ab, der beim südbadischen Verbandsligisten acht Jahre lang als Co- und Cheftrainer tätig war.

Sorgs Verpflichtung ist für den FCR aus zweierlei Gründen spektakulär: Da wäre zum einen die beeindruckende Vita Sorgs, der für Deutschland ein Länderspiel bestritt und dazu noch fünf Partien in der Europa League für den SC Freiburg. Im Trikot der Breisgauer sowie von Hannover 96 kamen zusammengerechnet 166 Bundesliga-Spiele zusammen, für die Niedersachsen sowie zuletzt bis 2021 für den 1. FC Nürnberg lief Sorg 59-mal in der 2. Bundesliga auf. Danach wurde es ruhig um ihn, was sich jetzt ein Stück weit ändert.

Der zweite Punkt, warum sich Radolfzell über Sorg besonders freuen darf, ist dessen Alter: Mit bald 32 Jahren befindet sich der frühere Rechtsverteidiger noch lange nicht im fußballerischen Renten-Alter und dürfte sowohl in der sechsten als auch in der siebten Liga - Radolfzell steckt derzeit mitten im Abstiegskampf - noch einiges bewirken können. Ab Juli kann Sorg zeigen, ob er diese Erwartungen erfüllt.