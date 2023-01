Für Länderspiele im März: Flick kündigt "mutige und auch überraschende Entscheidungen" an

Der DFB hat die ersten Länderspiele im Jahr 2023 angesetzt. Für das Team von Hansi Flick geht es mit der Vorbereitung auf die Heim-EM im März los.

Wie der Verband bekanntgab, wird Deutschland am 25. März in Mainz gegen Peru und am 28. März in Köln gegen Belgien antreten. Peru hatte die WM verpasst, die Belgier mussten bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen und sind nach dem Abschied von Trainer Roberto Martinez noch immer auf der Suche nach einem Nachfolger.

Den Kader für die beiden Länderspiele wird Hansi Flick voraussichtlich am 17. März bekanntgeben.

Für uns kommt es jetzt darauf an, einige Dinge auszuprobieren, dabei werden wir mutige und auch überraschende Entscheidungen treffen. Hansi Flick

Damit startet für das DFB-Team die Vorbereitung auf die Heim-EM. "Wir fiebern diesem Turnier mit großer Vorfreude entgegen und wollen eine Mannschaft entwickeln, die mit Leidenschaft, Begeisterung und Stolz für Deutschland attraktiv und erfolgreich Fußball spielt. Für uns kommt es jetzt darauf an, einige Dinge auszuprobieren, dabei werden wir mutige und auch überraschende Entscheidungen treffen", kündigt Flick an.

Da der Gastgeber automatisch qualifiziert ist, entfällt für das Flick-Team die Qualifikation, somit wird Deutschland lediglich Testspiele bestreiten. Das Endturnier der Nations League im Juni verpasste Deutschland zum dritten Mal in Folge, die neue Nations-League-Saison beginnt erst im September 2024 und damit nach der EM (14. Juni bis 14. Juli).

Bereits am 1. Februar tritt Rudi Völler die Nachfolge von DFB-Manager Oliver Bierhoff an. Als ersten Schritt will Völler "die Grundlagen schaffen für eine erfolgreiche und von ganz Deutschland getragene Heim-Europameisterschaft 2024. Die Spieler dafür haben wir." Vor allem wolle er aber Flick und seinem Trainerteam "Rückenwind verschaffen".