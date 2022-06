Länderspiel-Premiere: XXL-Trip für Bochums Sprinter Holtmann

Bochums Flügelstürmer Gerrit Holtmann steht vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft. Vorher galt es allerdings, einen wichtigen persönlichen Termin zu feiern.

Es sind turbulente Tage in der Sommerpause für Gerrit Holtmann, Offensivspieler des VfL Bochum. Erst die Hochzeit am Pfingstmontag, am bedeutungsvollen 06.06., in Düsseldorf, kurz darauf startet der schnelle Außenstürmer in ein kleines sportliches Abenteuer.

Die Mutter von Holtmann, der in Bremen geboren wurde, ist Philippinin, und für dieses Land soll der agile Stürmer nun endlich sein erstes Länderspiel bestreiten. Schon lange war das Debüt geplant. Das zerschlug sich aber immer wieder, zuletzt wegen Corona, zuvor mal wegen Verletzung, mal, weil die erforderlichen Papiere nicht zur Hand waren.

Holtmann wird vom philippinischen Verband mit großen Hoffnungen erwartet

Nach seiner Hochzeit folgt nun also eine XXL-Anreise in die Mongolei für den Stürmer, dessen Tor beim 2:0 des VfL Bochum gegen den 1. FSV Mainz 05 im Jahr 2021 von den ARD-Zuschauern zum Tor des Jahres gewählt worden war. In Ulaanbataar, der Hauptstadt der Mongolei, wird er am Mittwoch eintreffen, wenn mit den geplanten Flügen alles klappt wie erhofft. Dann stößt er also erstmals zum Team, das der ehemalige Bundesligaprofi Tom Dooley trainiert, und Holtmann wird der profilierteste Spieler in der Mannschaft sein, vom philippinischen Verband mit großen Hoffnungen erwartet.

Läuft alles glatt, dann soll Holtmann am 11. Juni gegen Gastgeber Mongolei in einer Qualifikationsrunde zur Asien-Meisterschaft erstmals für die Nationalelf zum Einsatz kommen. Es wäre nach vielen bisher vergeblichen Versuchen das Ende einer Geschichte mit sehr langem Anlauf für den Top-Sprinter.

Verlängert Holtmann beim VfL?

In der jüngsten Bundesliga-Saison hatte Holtmann in 29 Einsätzen fünf Tore für den VfL Bochum erzielt. Zuletzt gab es Spekulationen über einen möglichen Vereinswechsel, womöglich verlängert er aber auch an der Castroper Straße. Eine Entscheidung steht zeitnah an: Der Vertrag des Offensivmannes läuft noch bis 2023.