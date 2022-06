Länderspiel-Klassiker lockt fast neun Millionen Fans vor den TV

Der Länderspiel-Klassiker zwischen Deutschland und England hat am Dienstag im Schnitt 8,81 Millionen Fans vor die TV-Bildschirme gelockt. Der Marktanteil betrug 33,9 Prozent.

Damit lag die Reichweite deutlich über der bei der Live-Übertragung von RTL am vergangenen Samstag beim Duell zwischen EM-Champion Italien und der DFB-Auswahl.

Das 1:1 verfolgten 5,97 Millionen Zuschauer im Schnitt, der Marktanteil betrug 26,6 Prozent. In der Spitze hatten 7,46 Millionen zugeschaut.

Am kommenden Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zeigt wieder RTL die Partie in Ungarn. Nach zwei Remis zum Auftakt will die deutsche Mannschaft dann unbedingt ihren ersten Sieg einfahren. Das DFB-Team ist aber gewarnt: Sein bislang einziges Heimspiel in dieser Nations-League-Ausgabe gewannen die Magyaren mit 1:0 gegen England.