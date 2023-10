Länderspiel-Debüt ist Geschichte: Maloney richtet Fokus voll auf Augsburg

Wenn der FCH am Sonntag den FC Augsburg empfängt, dann wird in Reihen der Schmidt-Elf erstmals ein A-Nationalspieler auflaufen. Lennard Maloney hatte unter der Woche sein Debüt für die US-amerikanische Nationalmannschaft in der Partie gegen Ghana geben dürfen.

Er dürfte aktuell der glücklichste Heidenheimer sein. Lennard Maloneys Traum, wie er selbst sagte, hat sich in der Nacht auf Mittwoch erfüllt. Im Team der USA gegen Ghana wurde der gebürtige Berliner, Sohn eines US-Air-Force-Veteranen und einer deutschen Mutter, in der 65. Minute eingewechselt. Ihm kommt nach den Reisestrapazen der späte Termin der Partie gegen Augsburg (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) natürlich entgegen. Am Donnerstag kam Maloney wieder in Heidenheim an und konnte bereits leicht trainieren, wie sein Trainer verrät. "Im Vergleich zu vielen anderen Bundesligaspielern befindet er sich in einer komfortablen Situation. Er hat am längsten Zeit, sich zu erholen", sagt Frank Schmidt.

Angst, dass sein defensiver Mittelfeldakteur den Fokus verlieren könnte, habe Schmidt nicht. "Er hat schon signalisiert: Das ist wieder Geschichte, jetzt zählt nur der Sonntag. Das zeichnet ihn aus." Ein "großes Herz", "viel Kampfbereitschaft" und "viel Intensität" brauche der FCH, um gegen Augsburg zu gewinnen, wenngleich Schmidt darauf verweist, dass man den Augsburgern in den Statistiken überlegen sei.

Das sind alles Attribute, durch die Maloney bislang solch eine kometenhafte Entwicklung an der Brenz nehmen konnte. In der heimischen Voith-Arena, die restlos ausverkauft sein wird, werde man erneut auf Emotionen setzen, um die Heimbilanz weiter positiv auszubauen, so Schmidt.

Kleindienst trainierte in Gent unter FCA-Trainer Thorup

Das wünscht man sich als Gegner nie, dass ausgerechnet vor der eigenen Partie der Trainer ausgetauscht wird. Der Däne Jess Thorup hat vor knapp einer Woche den entlassenen Enrico Maaßen in Augsburg beerbt. Wenngleich Schmidt immer wieder sagt, dass er und der Verein es stets nehmen, wie es kommt, so räumt er doch ein, dass die Vorbereitung auf den Gegner durchaus schwierig gewesen sei, was die Analyse angehe. "Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass Dinge verändert werden", sagt er. Mit Veränderungen in der Grundausrichtung, dem System und natürlich bei Personalien müssten er und sein Trainerteam rechnen. "Deswegen gehen wir mehr auf die Einzelspieler ein, weil sich ja nicht die komplette Mannschaft verändern wird", sagt Schmidt pragmatisch.

Thorup ist auch für Schmidt ein Unbekannter, wenngleich er die Vita des Dänen im Vorfeld durchaus studiert hat. "Er hat schon Erfolge nachzuweisen in Dänemark, wurde Meister und Pokalsieger, hat die U 21 trainiert und hat auch Niklas Dorsch und Tim Kleindienst trainiert, allerdings nur sehr kurz", verrät Schmidt.

Thorup hatte 82 Spiele lang die Verantwortung bei der KAA Gent, wo Kleindienst und Dorsch, beide vom FCH kommend, damals kickten. Dorsch ist mittlerweile Augsburger, Kleindienst längst wieder an die Brenz zurückgekehrt. Überhaupt war die Zeit unter Thorup für Kleindienst eine recht kurze, sodass auch er nicht mit vielen Eindrücken seinem Trainer hätte weiterhelfen können. "Es ist unser erstes Aufeinandertreffen, schauen wir mal", blickt Schmidt dem Treffen aber neugierig entgegen.

FCH ist sicher nicht der Favorit

Dass der FCH gegen den kriselnden FCA nun Favorit sein soll, verwies Schmidt bei der Pressekonferenz sogleich ins Land der Fabeln. "Wir sind immer grenzenloser Optimist, aber auch Realist, und wir gehen alles andere als Favorit in dieses Spiel. Augsburg ist im 13. Jahr in der Bundesliga, dazu weiß dieser Verein, wie der Kampf um die Klasse in dieser Liga funktioniert." Gleichwohl traue er seiner Mannschaft natürlich einen Erfolg gegen die bayerischen Schwaben zu, "das ist natürlich unser klares Ziel".