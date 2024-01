"Lächerlich, naiv, dumm": Mauretaniens Märchenmacher zürnt

Nicht viel trennte Außenseiter Mauretanien vom sensationellen Einzug ins Viertelfinale des Afrika-Cups. Trotz des großen Erfolgs war Trainer Amir Abdou (51) nach dem knapp verlorenen Achtelfinale gegen Kap Verde stocksauer.

Mit vollem Einsatz an der Seitenlinie: Mauretanien-Coach Amir Abdou. AFP via Getty Images

Aus Abidjan berichtet Michael Bächle

Amir Abdou ist einer, der Märchen wahr werden lässt. Mit der Nationalmannschaft Mauretaniens hat er das Achtelfinale beim Afrika-Cup erreicht und damit die wahrscheinlich größte Überraschung des Turniers seit dem Achtelfinaleinzug der Komoren 2022. Deren Trainer damals: Amir Abdou.

Nun könnte der 51-Jährige, der parallel noch Mauretaniens Serienmeister FC Nouadhibou trainiert, enorm zufrieden sein mit diesem historischen Erfolg, schließlich war die Underdog-Mannschaft bei einem Afrika-Cup noch nie so weit gekommen - und auch im Achtelfinale am Montag gegen Kap Verde rief das Team eine beeindruckende Leistung ab. Mauretanien spielte mit hoher Intensität, ging früh ins Pressing, stellte den favorisierten Gegner vor allem im ersten Durchgang vor Herausforderungen - und schlug sich dann selbst.

Abdou: Einer, der mehr als Märchen will

Dem erst kurz zuvor eingewechselten Yasin El Welly missglückte eine Kopfball-Rückgabe völlig, Keeper Babacar Niasse konnte Gegenspieler Benchimol nur noch foulen - und einen Elfmeter später war nicht Mauretanien weiter, sondern Kap Verde. "Dieses Tor war lächerlich und zeugt von großer Naivität", zürnte Abdou im Anschluss auf der Pressekonferenz. Bereits während der gesamten Partie hatte er - trotz der ansprechenden Leistung seines Teams - immer wieder kleine Wutausbrüche an der Seitenlinie bekommen. Aber dieser Elfmeter - der Gipfel.

"Es ist eine große Enttäuschung, so ein dummes Tor hinnehmen zu müssen", so Abdou weiter. "Aber es ist schwer, daran zu arbeiten. Wir können ja nicht in die Köpfe der Spieler hinein, wir können keine Magie vollbringen. Die Spieler müssen sich einfach konzentrieren." Wobei sich die individuellen Fehler beim 105. der FIFA-Weltrangliste durch den gesamten Turnierverlauf ziehen. "Wir haben gegen Burkina Faso Geschenke verteilt, wir haben gegen Angola Geschenke verteilt und heute haben wir Kap Verde das Viertelfinale geschenkt", echauffierte er sich.

Zwar sei er stolz auf seine "heroischen Spieler", aber von einem gelungenen Turnier wollte Abdou trotzdem nicht sprechen, denn: "Wir wollten heute eine Runde weiterkommen." Der Mann strebt nach mehr. Damit es bald kein Märchen mehr ist, wenn er Erfolg hat.