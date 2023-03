Lacroix und van de Ven: Die schnellste Innenverteidigung der Liga

Maxence Lacroix drückt aufs Gaspedal. Der Franzose in Diensten des VfL Wolfsburg ist der zweitschnellste Abwehrspieler der Bundesliga und will auch in seiner Karriere große Schritte machen - in die Champions League und die Nationalmannschaft.

Ihnen läuft kaum jemand weg: Micky van de Ven (2. v. li.) umarmt Maxence Lacroix (2. v. re.). IMAGO/Treese