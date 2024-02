Lacroix: "Ich will kein 'Bad Guy' sein"

Highspeed in den Innenverteidigung, schon fünf Platzverweise in der Liga: Maxence Lacroix liebt die Extreme. Im kicker-Interview spricht er über den Titel als "Rot-König", sein Tempo-Geheimnis, Micky van de Ven und die Zukunft.

Monsieur Lacroix, kennen Sie Luiz Gustavo und Jens Nowotny?

Luiz Gustavo kenne ich noch, der hat ja mal in Wolfsburg gespielt. Nowotny, sorry, sagt mir nichts.

Das sind die beiden Rekordhalter in der Bundesliga mit jeweils acht Platzverweisen…

Oh, jetzt weiß ich, was Sie meinen (lacht) …

Sie haben bereits fünf Platzverweise gesammelt, die letzten fünf des VfL insgesamt. Dabei sind Sie nicht einmal als überharter Spieler bekannt. Warum kassieren Sie dennoch regelmäßig Rot?

Auch mal eine Karte zu bekommen, ist nun mal Teil meines Jobs. Ich habe in diesen Situationen nie einen bösen Gedanken gehabt, bin kein brutaler Spieler, will auch kein "Bad Guy" sein. Natürlich ist es nicht gut, wenn ich zu viele Karten sehe, aber ich bin ein Verteidiger und muss mit 23 Jahren noch Erfahrungen sammeln.

Medial wurden Sie als "Rot-König" bezeichnet.

Kein Problem, das stimmt ja (lacht). Aber ich weiß natürlich, dass ich mich da verbessern muss.

Kurioserweise hat der VfL nur ein Spiel verloren, wenn Sie vorzeitig das Feld verlassen müssen. Der letzte VfL-Sieg gelang Mitte Dezember in Darmstadt nach Ihrer Notbremse. Müssen Sie am Samstag gegen Stuttgart vielleicht mal wieder zulangen?

Nein, auf keinen Fall. Ich bin überzeugt davon, dass es besser ist, mit mir als ohne mich zu spielen. Und trotzdem ist es ja häufig so, und so war es auch in Darmstadt, dass, wenn man in Unterzahl ist, sich als Mannschaft noch mehr zusammenreißt, noch enger zusammensteht.

In den zurückliegenden 17 Spielen gewann der VfL nur zweimal, liegt in der Tabelle in diesem Zeitraum auf dem vorletzten Platz. Wie ist das für Sie zu erklären?

Auch wenn Sie das vielleicht nicht mehr hören können, es ist wirklich sp: Es fehlen kleine Details. Ich sehe unseren Kader, erlebe, wie wir trainieren, wie hart wir arbeiten. Jedes Spiel zeigt, dass nicht viel fehlt zum Sieg.

Ich vermisse das Gefühl des Siegens" Maxence Lacroix

Trotzdem: Es kann doch über einen so langen Zeitraum nicht nur an Kleinigkeiten liegen.

Ich verstehe, was Sie meinen. Und trotzdem fällt es mir schwer, etwas anderes zu sagen. Auch meineFamilie und Freunde fragen mich, woran es liegt. Ihnen erzähle ich nichts anderes. Ein Punkt ist sicherlich: Wir müssen Spiele entscheiden, sie einfach mit allem, was wir haben, über die Ziellinie bringen. Das ist uns einfach zu selten gelungen. Wir sind Profis, unser Job ist es, Spiele zu gewinnen. Das stört uns am allermeisten, ich vermisse das Gefühl des Siegens.

Der Trainer steht in der Kritik. Sehen Sie ein Problem?

Nein. Wir sind diejenigen, die auf dem Feld stehen.

Sie sind 2020 nach Wolfsburg gewechselt, um sich zu entwickeln, Champions League zu spielen, sich für die französische Nationalmannschaft zu empfehlen. Nun sind Sie mit 23 immer noch ohne Länderspiel, stehen mit dem VfL auf Rang 12. Wie sehr frustriert Sie das?

Ich bin nicht frustriert, ich sehe das als Teil meiner Entwicklung. Am Ende meiner Karriere will ich meinen Kindern mal sagen: Ich habe alles getan. So gehe ich jeden Tag an.

Aber sehen Sie sich nicht selbst auf einem anderen Level?

Ich bin hier, um dabei zu helfen, dass der Klub dieses Niveau erreicht. Das ist mein Job. Und nicht, daran zu denken, wo ich vielleicht spielen könnte.

Die EM im Sommer wird sehr wahrscheinlich ohne Sie stattfinden.

Didier Deschamps hat jedenfalls noch nicht angerufen (lacht). Natürlich habe ich die Nationalmannschaft immer im Kopf, aber das ist im Moment nicht das Wichtigste. Jetzt geht es darum, endlich Spiele mit dem VfL zu gewinnen, die Fans glücklich zu machen.

Ihr Vertrag endet 2025, im Sommer dürfte die Frage aufkommen: verkaufen oder verlängern? Wie planen Sie?

Was ich in meiner Karriere gelernt habe: Wenn du zu viel über die Zukunft nachdenkst, hilft es dir nicht in der Gegenwart. Ich bleibe fokussiert auf das, was ich jeden Tag mache. Über alles andere kann man später reden.

Mussten Sie das lernen? 2021 wären Sie gerne nach Leipzig gewechselt.

Ja, die Erfahrungen haben mir geholfen. Es ist besser, wenn sich mein Umfeld diese Gedanken macht. Ich bleibe fokussiert auf den VfL. Denn wenn ich das nicht mache, spiele ich nicht so gut. Wenn ich nicht so gut spiele, lande ich auf der Bank. Damit ist niemandem geholfen.

Dennoch gab es immer mal wieder Gerüchte. Milan, Liverpool, Paris, Bergamo. Werden Sie da nicht mal gefragt von Freunden oder der Familie, was dran ist an den Gerüchten?

Meine Familie weiß immer, was los ist, deswegen reden wir gar nicht erst darüber.

Sie haben vor kurzem Ihren Berater gewechselt. Nicht selten ist dies der Fall, wenn man einen Wechsel anstrebt.

Das hat damit nichts zu tun. Es ist ein ganz normaler Wechsel der Agentur. Mit meinem vorherigen Berater habe ich immer noch ein gutes Verhältnis, er hat viel für mich getan.

Mit 36,13 km/h sind Sie der drittschnellste Spieler der bisherigen Saison. Sind Sie noch mal schneller geworden?

Ich arbeite seit einiger Zeit zusätzlich mit dem Personaltrainer Karim Tahri zusammen. Ernährung, Schlaf, Physiotherapie, in allen Bereichen versuchen wir, dass ich zusätzlich zu der täglichen intensiven Arbeit im Klub individuell noch besser und noch professioneller werde. Ich habe ihn nach meiner Schulterverletzung im vergangenen Sommer kennengelernt, wir haben zusammen gearbeitet und nach einiger Zeit sagte er mir: Du bist noch nicht professionell genug.

"Nun fühle ich mich stärker als jemals zuvor" Maxence Lacroix

Konnten Sie das so stehen lassen?

Ich habe das akzeptiert und weitergearbeitet mit ihm. Nicht nur mit der Schulter, sondern wie gesagt in allen Bereichen. Nun fühle ich mich stärker als jemals zuvor. Vor einigen Monaten habe ich gesagt: Ich bin ein neuer Maxence. Das ist ein Teil davon.

Also sind Sie tatsächlich noch schneller geworden?

Zunächst einmal haben mich mein Vater und meine Mutter zu einem schnellen Menschen gemacht. Und dann ging es noch um Details, und da hat mir Karim sehr geholfen.

Drittschnellster Spieler der Liga, haben Sie dies schon an Micky van de Ven geschickt, mit dem Sie sich in Wolfsburg immer duelliert haben?

Nein, das habe ich nicht getan. Und ich habe auch mitbekommen, was er in Tottenham erreicht hat.

Mit 37,38 km/h wurde er zuletzt als bislang schnellster Spieler der Premier-League-Geschichte "geblitzt".

Großartig, Micky ist verdammt schnell. Ich freue mich für ihn, dass es direkt so gut läuft bei Tottenham. Er hatte eine tolle Saison in Wolfsburg und bestätigt das nun in England. Ich bin stolz auf ihn.

Kam noch nicht der Gedanke bei Ihnen: Mensch, diesen Schritt hätte ich nach meinem starken ersten VfL-Jahr auch gerne gemacht?

Nein, wirklich nicht. Niemand weiß, wie es gelaufen wäre für mich. Ich bin glücklich hier und mit dem, was ich habe. Ich wollte nach Leipzig, war anfangs auch ein bisschen sauer, dass ich nicht gehen durfte. Aber das war schnell vergessen. Es hilft mir nicht, Dingen hinterherzutrauern.

Was muss noch passieren, damit Sie am Saisonende zufrieden sein können?

Elf Spiele sind es noch, also will ich noch 33 Punkte holen. Ganz ehrlich: Ich bin von der Qualität unserer Mannschaft überzeugt.