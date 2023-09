Lacroix gereift und angriffslustig: "Ich bin ein neuer Maxence"

Er galt als Wechselkandidat, nun aber ist Maxence Lacroix in seine vierte Saison mit dem VfL Wolfsburg gegangen. Voller Tatendrang und Angriffslust.

Wolfsburgs Innenverteidiger Maxence Lacroix will in die Champions League. IMAGO/regios24

Eigentlich wollte er ja weg. Gerne hätte Maxence Lacroix nach drei Jahren beim VfL Wolfsburg einen Schritt gemacht in seiner Karriere. Nun aber ist er immer noch hier bei den Niedersachsen. Und er ist glücklich. "Ich bin fit, ich fühle mich gut." Zum Ende der vergangenen Saison hatte sich der Franzose eine schwere Schulterverletzung zugezogen, er musste operiert werden. Obendrein schreckte eine über dem Marktwert liegende Ausstiegsklausel diverse Interessenten ab. Es blieb ruhig in diesem Sommer rund um Lacroix, der sich voll auf den VfL konzentrieren konnte. Mit Erfolg: Seinen Stammplatz, der in der abgelaufenen Spielzeit nicht immer sicher war, hat er vorerst inne.

"Ich habe nicht so viel gespielt, nicht sehr gut gespielt", blickt der Innenverteidiger auf das zurückliegende Jahr zurück. Jetzt aber ist er direkt da, liefert ordentliche Leistungen, gewann mit dem VfL zwei der ersten drei Spiele, in denen er keine Minute verpasste. Knüpft er an sein erstes Jahr in Wolfsburg an, als er nach seinem Wechsel vom FC Sochaux in die Bundesliga zum Shootingstar wurde und anschließend zu RB Leipzig wechseln wollte? Nein, betont der Spieler, der nicht so sehr in die Vergangenheit schauen will: "Ich bin ein neuer Maxence."

"Ich habe mehr Erfahrung, übernehme Verantwortung"

Gereift in Wolfsburg, in den vergangenen Jahren an die Hand genommen von Josuha Guilavogui, den er als seinen "großen Bruder" bezeichnet. Der Anführer ist weg, nun müssen andere in die großen Fußstapfen treten und Führungsaufgaben übernehmen. Dazu ist Lacroix bereit, schon seit der vergangenen Saison ist er dritter Kapitän. "Ich habe mehr Erfahrung, übernehme Verantwortung."

"Wir haben jetzt alle die Mentalität von Niko Kovac verinnerlicht"

Und will dabei helfen, dass der VfL an erfolgreiche Zeiten anknüpft. Sein Ziel: "Die Champions League." Trotz der Abgänge von Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) und Felix Nmecha (Borussia Dortmund), die Lacroix bedauert, ist er überzeugt: "Wir sind besser als letztes Jahr, wir haben jetzt alle die Mentalität von Niko Kovac verinnerlicht."

Führt das Lacroix eines Tages in die französische Nationalmannschaft? Wenn die Auswahl von Trainer Didier Deschamps am Dienstag in Dortmund auf die deutsche Auswahl trifft, ist der Wolfsburger Abwehrmann bestenfalls als Zuschauer auf der Tribüne dabei. Er weiß: Um eine Chance zu haben, "musst du mit deinem Klub auf einem Toplevel spielen". Sprich: Am besten in der Königsklasse. Da will der 23-Jährige mit dem VfL nun hin.