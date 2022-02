Lacroix fehlt Wolfsburg gegen Union gesperrt

Nach seiner Roten Karte im Gladbach-Spiel ist Wolfsburgs Maxence Lacroix vom DFB-Sportgericht für ein Spiel gesperrt worden.

Der 21-jährige Innenverteidiger hatte am vergangenen Samstag beim 2:2 der Wölfe bei Borussia Mönchengladbach in der 70. Minute nach einem Laufduell mit Marcus Thuram und anschließender Sichtung der Bilder in der Review-Area von Schiedsrichter Tobias Reichel die Rote Karte gezeigt bekommen. Reichel entschied auf Handspiel, mit dem Lacroix eine klare Torchance von Thuram verhindert hatte, und schickte den Franzosen vom Platz.

Der VfL und der Spieler haben dem Urteil des DFB-Sportgerichts zugestimmt, damit fehlt Lacroix den Grün-Weißen am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin.