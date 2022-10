Labrumverletzung: Braunschweigs Strompf fällt bis Jahresende aus

Philipp Strompf wird Eintracht Braunschweig in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger muss sich einer Operation unterziehen.

Philipp Strompf kann in 2022 nicht mehr für Eintracht Braunschweig auflaufen. IMAGO/Hübner

Bereits in den letzten Wochen musste Strompf wegen hartnäckiger Probleme im Hüftbeuger aussetzen. Deshalb fiel der 24-Jährige, zu Saisonbeginn noch Stammkraft in der zentralen Defensive, auch seit dem 6. Spieltag aus.

Nun steht fest, dass Strompf in diesem Jahr nicht mehr für die niedersächsischen Löwen wird auflaufen können. Denn bei eingehenderen Untersuchungen wurde eine Labrumverletzung als Ursache der Beschwerden im Hüftbeuger diagnostiziert. Diese mache eine Operation notwendig, teilte der Aufsteiger mit. Je nach Verlauf des Eingriffs fällt Strompf "damit bis zu Beginn des neuen Jahres aus."

Vollmann: "Das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht"

"Das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht. Sowohl für Pippo als auch für uns. Wir wünschen ihm einen optimalen OP- und Heilungsverlauf und werden ihn in dieser Zeit bestmöglich unterstützen", wird Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig, auf der BTSV-Website zitiert.

Strompf wechselte im Sommer 2021 von der TSG Hoffenheim nach Braunschweig. In der Aufstiegssaison kam er zu 19 Einsätzen, wurde dabei aber vielfach eingewechselt. Zu Beginn dieser Spielzeit stand er aber in fünf der ersten sechs Zweitligapartien in der Startelf.