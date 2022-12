Labrum beschädigt: Benkovic fällt lange aus

Eintracht Braunschweig muss mindestens bis Anfang Februar auf Abwehrspieler Filip Benkovic verzichten.

Braunschweigs Verteidiger Filip Benkovic verweilt im Therapiezentrum in Italien. IMAGO/Hübner

Filip Benkovic fehlt Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig für mehrere Wochen. Wie die Niedersachsen am heutigen Donnerstag mitteilten, hat sich der 25-jährige Kroate an der linken Hüfte verletzt.

Eine Arthroskopie-Untersuchung in Italien habe ergeben, dass Benkovic wegen einer Verletzung des Labrums bis mindestens Anfang Februar ausfallen wird. Ein Labrum ist eine Gelenklippe.

Der Innenverteidiger, der bereits in der A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes aufgelaufen ist, hatte immer wieder über leichte Beschwerden im linken Hüftbereich geklagt.

"Der Ausfall trifft uns"

"Die Diagnose ist eine bittere Nachricht für uns. Wir wollten die Pause nutzen und haben in Abstimmung mit der medizinischen Abteilung seines Stammvereins Udinese Calcio diese Untersuchung durchgeführt, um eine ernsthafte Verletzung auszuschließen", wird Eintracht Braunschweigs Geschäftsführer Sport Peter Vollmann auf der Vereinswebsite zitiert. "Der Ausfall eines weiteren Stammspielers aus der Innenverteidigung nach Brian Behrendt trifft uns natürlich."

Die Leihgabe von Udinese Calcio absolvierte in dieser Spielzeit elf Zweitliga-Partien für die Eintracht und kommt auf einen kicker-Notenschnitt von 3,0.

Benkovic ist im Therapiezentrum in Italien

"Die weitere Behandlung und Reha erfolgt in enger Abstimmung beider Mannschaftsärzte. Im Therapiezentrum in Italien hat er die besten Voraussetzungen für einen sehr guten Heilungsverlauf, damit Filip schnellstmöglich wieder auf den Platz zurückkehren kann", so Vollmann. "Benko wünschen wir gute Besserung und einen optimalen Heilungsprozess."

Für Eintracht Braunschweig geht es nach der WM-Pause im neuen Jahr am Sonntag, 29. Januar, mit der Partie beim Hamburger SV in die Rückrunde. Die Niedersachsen sind derzeit Tabellen-14, haben nur zwei Punkte Abstand auf den Letzten SV Sandhausen.