Labbadias Wunsch wird wohl nicht Realität

Bruno Labbadia hätte ihn gerne als neuen Anführer in der Kabine und wichtigen Stabilisator auf dem Feld gesehen. Doch die Wunschvorstellung des Stuttgarter Trainers, Josuha Guilavogui nach Stuttgart zu lotsen, wird sich nach aktuellem Stand eher nicht erfüllen.

Am Freitagabend hatte die französische Sport-Tageszeitung L'Equipe zwar berichtet, dass der französische Nationalspieler sich mit den Stuttgartern bereits weitgehend Einigkeit erzielt hätte. Man wolle bis Ende Juni 2025 zusammenarbeiten. Gespräche zwischen den Klubs würden laufen. Doch ganz soweit scheint es nicht zu sein. Womöglich kommt es erst gar nicht dazu. Einerseits, weil die Schwaben angesichts sehr eingeschränkter finanzieller Mittel nicht können, wie sie und die Wolfsburger gerne wollten. Andererseits, weil die Verantwortlichen beim VfL den Franzosen vielleicht doch lieber in Niedersachsen behalten würden. Im Raum steht jedenfalls plötzlich eine mögliche Vertragsverlängerung mit dem 32-Jährigen über den kommenden Sommer hinaus.

Eine verzwickte Situation nachdem die Zeit Richtung Ende der Transferperiode II am 31. Januar so langsam drängt. Labbadia hatte sich Guilavogui, der in des Trainers Amtszeit beim VfL von Februar 2018 bis Juni 2019 eine ganz wichtige Rolle auf dem Feld und in der Kabine einnahm, in ähnlich prägender Rolle beim VfB vorgestellt. Mit dem Franzosen als neuen Stabilisator auf der Sechs sollte Kapitän Wataru Endo auf die Acht rücken und die französischsprachigen Jungstars des VfB noch besser integriert werden. Beides scheint sich in der erhofften Konstellation nicht zu erfüllen.

Kovac: "Habe kein Bedürfnis, Josh abzugeben"

Auch weil Niko Kovac den siebenmaligen Nationalspieler ungern abgeben will. Erst kürzlich macht der Chefcoach klar, dass er einen Verbleib Guilavoguis durchaus goutieren würde. Der 51-Jährige hält große Stücke auf den Routinier und ist wenig erpicht darauf, ihn so einfach ziehen zu lassen. Schon gar nicht jetzt, nicht freudiger im Sommer, wenn dessen Kontrakt ausläuft. Vielmehr würde Kovac ein Bleiben darüber hinaus befürworten. "Ich hätte nichts dagegen", sagt der Kroate, für den es keine Rolle spielt, dass Guilavogui kein unumstrittener Stammspieler ist. "Jeder sieht, dass Josh sehr wichtig ist für die Mannschaft. Sowohl als Person als auch als Fußballer. Er ist ein ganz feiner Mensch mit sehr viel Empathie. Er hält die Jungs zusammen, bringt den jungen Spielern das eine oder andere bei." Geht es nach Kovac "habe ich kein Bedürfnis, Josh abzugeben".

Das klingt nicht gerade danach, als könne der VfB hier noch für sich punkten. Doch das letzte Wort ist nicht gefallen. Schließlich wurde dem Spieler zugesagt, ihm bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg zu legen.