Labbadias Vertrag bis 2025 und die Folgen für den VfB

Anstatt bis 2025 blieb Bruno Labbadia nur vier Monate Trainer des VfB Stuttgart. Dass die lange Vertragslaufzeit für den Klub böse finanzielle Folgen hat, verneint Alexander Wehrle.

Schnelle Trennung statt Zusammenarbeit bis 2025: Bruno Labbadia (re.) und Alexander Wehrle, hier im Januar in Marbella. IMAGO/Sportfoto Rudel

Am Montag erfuhr Bruno Labbadia bei Alexander Wehrle zuhause von seinem Schicksal: Der Vorstandsboss des VfB Stuttgart teilte dem Trainer gemeinsam mit Sportdirektor Fabian Wohlgemuth mit, dass er schon nach vier Monaten seinen Posten wieder räumen muss. "Das ist auch mir persönlich schwergefallen", gab Wehrle am Dienstag zu, als der VfB Labbadia-Nachfolger Sebastian Hoeneß auf einer Pressekonferenz vorstellte. "Ich möchte mich herzlich bei Bruno bedanken - für 24 Stunden VfB." Pro Tag wohlgemerkt.

Doch weil es "nicht um persönliche Befindlichkeiten" gehe, so Wehrle, traf die Führungsriege "einstimmig" die Entscheidung, die Wohlgemuth als "unumgänglich" bezeichnete. Und ähnlich professionell hatte Wehrle offenbar schon im vergangenen Herbst mit Labbadia verhandelt. Denn natürlich war am Montag auch die Frage in den Mittelpunkt gerückt, wie teuer den VfB die schnelle Trennung von Labbadia kommt, der ja im Dezember einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet hatte.

"Ich werde jetzt sicherlich keine konkreten Zahlen nennen, weil das Vertragsbestandteil ist", sagte Wehre. "Aber so viel kann ich sagen: Wir haben für beide Szenarien - das heißt, wenn wir absteigen und wenn wir drinbleiben - eine wirklich sehr faire und gute Lösung für den VfB getroffen." Nun sei der "Worst Case leider eingetreten. Umso wichtiger war es, damals schon diese Regelungen zu treffen."

Wehrle dankt Labbadia für das gewählte Vertragskonstrukt

Das gewählte Vertragskonstrukt, für dessen Zustandekommen Wehrle Labbadia am Dienstag explizit dankte, sieht einerseits vor, dass der Vertrag, da nur für die Bundesliga gültig, bei einem Abstieg vorzeitig endet. Andererseits habe man "für das Bundesliga-Szenario eine klare Abfindungsregelung" vereinbart, so Wehrle. "Ich habe damals gesagt: Vertragslaufzeit ist das eine, die Regelung im Vertrag das andere. Darauf haben wir schon im Dezember professionell geachtet."

So hinterlässt Labbadia den VfB trotz "bedingungslosem Einsatz" (Wehrle) zwar als Bundesliga-Schlusslicht, reißt jedoch offenkundig kein größeres finanzielles Loch in die nicht gerade prall gefüllten Stuttgarter Kassen.