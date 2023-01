Labbadia vermittelt Anton und Co. "genau das, was wir brauchen"

Beim Debüt von Bruno Labbadia auf der VfB-Bank holten seine Stuttgarter ein 1:1. Für Waldemar Anton ein Schritt in die richtige Richtung - die Mischung, die der neue Trainer vermittelt, sei "genau das, was wir brauchen".

Sechsmal stand Bruno Labbadia in der Bundesliga schon bei seinem ersten Bundesligaspiel für einen Verein an der Seitenlinie. Bei seinen Stationen Leverkusen, Hamburg (zweimal), Stuttgart, Wolfsburg und Hertha BSC gelang dem heute 56-Jährigen nur einmal ein Sieg (im Mai 2020 ein 3:0 als Hertha-Coach über Hoffenheim). Auch beim siebten Anlauf - und dem zweiten beim VfB - kam kein weiterer hinzu.

"Alle Dinge, die wir sehen, die wir verändern wollen, werden wir nicht in vier, fünf Wochen verändern", sagte Labbadia nach dem 1:1 seines neuen Vereins gegen Mainz - und warb damit auch um Geduld. "Wir haben immer wieder gesagt, dass wir an den Dingen arbeiten müssen, das werden wir auch tun." Gleichzeitig ist dem ehemaligen Stürmer aber auch bewusst, dass eine zentrale Frage sein wird, "wie schaffen wir Ergebnisse zu liefern". Diesen Spagat gilt es für Stuttgart und Labbadia im Abstiegskampf hinzubekommen.

Stuttgarter hadern mit vergebener Chance in Schlussphase

Gegen Mainz "hätten wir es ein stückweit verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen", so die Meinung des Trainers. Seine Schwaben hatten sich nach einer verhaltenen ersten Hälfte, in der sie zwar in Führung gegangen waren, aber noch vor der Pause den Ausgleich hatten hinnehmen müssen, in Durchgang zwei deutlich gesteigert.

Doch dort trat eine Stuttgarter Schwäche zu Tage. "Du musst einfach noch konzentrierter noch konsequenter vor dem Tor sein", sprach es Waldemar Anton, der als Rechtsverteidiger aufgeboten wurde, das Versäumnis schonungslos an. Die dickste Chance hatte in der 87. Minute Josha Vagnoman, doch der Außenverteidiger traf aus kürzester Distanz das Tor nicht. Anton und seine Kollegen hätten gegen Ende des Spiels "wenig zugelassen", aber eben "einfach das Tor nicht gemacht und das müssen wir uns ankreiden lassen".

Labbadias gute Mischung

Dennoch findet Anton, dass man sich unter dem neuen Trainer bereits gefunden habe - und auch fit ist ("Man hat gesehen, dass wir über 90 Minuten marschieren konnten"). Allerdings legte Mainz über sechs Kilometer mehr zurück als die Schwaben (120,86 km versus 114,33 km - hier geht es zu den kompletten Spieldaten...). Labbadia vermittle "eine gute Mischung aus Spaß und Ernsthaftigkeit", das sei "genau das, was wir brauchen".

Eine mannschaftsinterne Aussprache habe zusätzlich geholfen. Man habe sich zusammengesetzt und "die Dinge klar angesprochen, die wir verbessern müssen", verriet Anton. Gegen Mainz habe man "den richtigen Schritt gemacht". Das sah auch Labbadia so und hoffte, dass seine "junge Mannschaft", weiß, dass sie "gegen eine Bundesligamannschaft gut dagegen gehalten hat".

Dennoch sind die Schwaben trotz des Punktgewinns weiter auf dem Relegationsplatz. Zwar überholte man Hertha BSC (1:3 in Bochum), musste aber Bochum passieren lassen. Und so braucht auch der VfB, wie auch Labbadia erkannt hat, "Ergebnisse" - am besten schon am Dienstag bei der TSG Hoffenheim (20.30 Uhr).