Labbadia testet in aller Ruhe: Fünf VfB-Talente dürfen sich zeigen

Auf Platz 18 abzustürzen, schmerzt soundso schon heftig. Den VfB Stuttgart plagt diese unrühmliche Tabellenkonstellation angesichts der Länderspielpause noch etwas länger als sonst. Trainer Bruno Labbadia nutzt die Zeit, um sich das eine oder andere Talent aus dem Nachwuchsleitungszentrum genauer anzusehen.

Sieben VfB-Profis sind in diesen Tagen auf heimatlichen Pflichtterminen: Joshua Vagnoman mit der deutschen A-Nationalmannschaft, Wataru Endo und Hiroki Ito mit Japan, Borna Sosa mit Kroatien, Konstantinos Mavropanos mit Griechenland, Silsa mit der DR Kongo, Alou Kuol vom VfB II mit der U 23 Australiens und Serhou Guirassy in Guinea.

Auf Bitten des Nationalverbands erteilten die Stuttgarter ihrem Torjäger grünes Licht, das Trainingscamp der Nationalmannschaft zu besuchen. Der VfB-Stürmer wird allerdings in den beiden Qualifikationsspielen zum Afrika-Cup in und gegen Ägypten nicht zum Einsatz kommen. Um Fortschritte im Genesungszustand des zuletzt an den Adduktoren verletzten Angreifers nicht zu gefährden, absolviert er in Afrika gemeinsam mit dem mitgereisten VfB-Athletiktrainer Martin Franz weiterhin sein Reha-Programm. Mit dem Ziel, nach Möglichkeit nach der Länderspielpause wieder eine Option für die Stuttgarter Partie bei Union Berlin sein zu können.

Um dennoch einen weitgehend normalen Trainingsbetrieb garantieren zu können, hat Bruno Labbadia in diesen Tagen fünf Talente aus der hauseigenen Regionalliga-Mannschaft zu den Profis befördert: Mattis Hoppe (19, Rechtsverteidiger), Luca Bazzoli (22, Innenverteidiger), Jonas Weik (22, Linksverteidiger), Raul Paula (19, offensives Mittelfeld) und Noah Ganaus (22, Sturm). Gut möglich, dass die fünf beim für Freitag um 14 geplanten Testspiel gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim sogar zum Einsatz kommen.

Nartey und Stenzel plagen muskuläre Probleme

Dies dürfte bei Nikolas Nartey und Pascal Stenzel kaum der Fall sein. Den Defensivmann aus Dänemark und den Rechtsverteidiger plagen muskuläre Probleme. Am gestrigen Dienstag absolvierten sie abseits der Mannschaft ein individuelles Laufprogramm. Bei den zwei Einheiten heute nahm Stenzel neben seinen individuellen Übungen auch an Teilen des Mannschaftstrainings teil.

Am morgigen Donnerstag ist vormittags noch eine Trainingseinheit geplant, anschließend besucht die Mannschaft die Nachsorgeklinik Thannheim, die die Schwaben seit vielen Jahren unterstützen.