Labbadia stärkt VfB-Keeper Müller und setzt im Pokal auf ihn

In der Bundesliga ist der VfB Stuttgart noch sieglos. Im Achtelfinale des DFB-Pokals soll beim SC Paderborn der erste Erfolg unter der Regie von Bruno Labbadia gelingen. Mit Florian Müller im Tor, den der Chefcoach dadurch stärken will.

Unter Pellegrino Matarazzo war die Hierarchie im Tor klar geregelt: Florian Müller war die Nummer 1, Fabian Bredlow Herausforderer und Nummer 2. Außer in den Pokalspielen. In neun von zehn Partien durfte der Stellvertreter, damals noch von Müller-Vorgänger Gregor Kobel, Spielpraxis sammeln und sich beweisen. Nicht immer fehlerlos, aber dennoch immer gesetzt. Unter Bruno Labbadia hat sich die Prioritätenliste verändert. Bredlow muss auch in Paderborn auf der Bank sitzen, muss Müller den Vortritt lassen. Obwohl dieser immer wieder zu Fehlern neigt. Zuletzt beim 1:2 bei RB Leipzig, als der 25-jährige Saarländer einen haltbaren Freistoß aus rund 30 Metern passieren ließ. Der Anfang vom Ende aller Stuttgarter Hoffnungen auf einen (Teil)Erfolg.

Labbadia denkt nicht über Torwartwechsel nach

Die Tradition des Torhüterwechselspiels zwischen Liga und Pokal will Labbadia nicht aufrecht erhalten. "Ich habe das in meiner Karriere noch nicht gemacht", erzählt der Chefcoach, der auch keinerlei Veranlassung dafür sieht. "Es gibt für mich keinen Grund, darüber nachzudenken. Spieler dürfen bei mir Fehler machen. Das gehört leider zum Fußball dazu. Das müssen wir akzeptieren. Gerade bei der Torhüterposition bin ich keiner, der sofort etwas ändert, wenn mal Fehler passieren." Dass Müller im Tor bleibt, ist also keine Entscheidung, die Labbadia nur mal so trifft. Der 56-Jährige möchte den Keeper und dessen so schon angeknackstes Nervenkostüm aufpäppeln. "Es gilt Spieler in bestimmten Situationen zu stärken." Außerdem sei er kein Trainer, der "in der Situation, in der wir sind, permanent alles verändert, nur weil irgendetwas mal nicht sofort funktioniert".

Zudem will der Ex-Nationalspieler eine aufkommende Torhüterdiskussion nicht weiter aufflammen lassen. Würde er Bredlow ins Tor stellen, wenn auch nur im Pokal, und der frühere Nürnberger eine starke Leistung bieten, kämen automatisch verstärkt Fragen nach der Nummer-1-Berechtigung Müllers. Dass der 25-jährige Amtsinhaber sich im VfB-Trikot seit jeher schwankende Leistungen erlaubt, ist schlimm genug. Dass sein Selbstvertrauen darunter leidet nachvollziehbar. Dass er auch noch stärkeren Druck von der eigenen Bank bekommt, könnte den Bogen überspannen. Also versucht Labbadia seine angeschlagenen Stammkeeper zu stärken. Mit der Hoffnung, dass er sich doch noch einmal irgendwann fängt. "Es gilt, ruhige Hand zu bewahren, und zu schauen, was gefragt ist. Flo ist die Nummer 1 und das bleibt erstmal so."

Entscheidung um Kader fällt kurzfristig

Wie sein Kader für die Reise nach Ostwestfalen aussieht, kann Labbadia dagegen noch nicht abschließend sagen. Sicher ausfallen werden nur zwei Spieler: Laurin Ulrich nach seiner schweren Grippe und Tiago Tomas nach seiner Bauchmuskelverletzung. Dass Borna Sosa (Leistenproblemen) kaum und Dan Axel Zagadou (Bänderriss im Knöchel) sicher nicht für einen Kaderplatz infrage kommen, steht außer Frage. Bleiben noch die in Leipzig angeschlagen ausgefallenen Konstantinos Mavropanos (Kopfverletzung) und Silas (Wadenblessur). Labbadia will "bei allen das Training abwarten", das um 13.30 Uhr beginnt.