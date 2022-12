Labbadia stählt seine Profis: Training von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang

Als Bruno Labbadia von "harter Arbeit" sprach, mag der eine oder andere VfB-Profi die Ohren womöglich gewohnheitsbedingt auf Durchzug gestellt haben. Schon am zweiten Tag unter dem neuen Trainer bekamen die Stuttgarter einen ersten Vorgeschmack auf das, was alles auf sie in der Vorbereitung auf die Restrunde wartet.

Punkt 7.30 Uhr morgens und bei Minusgraden startet der Tag mit einem halbstündigen Lauf, an dem auch der als ehrgeiziger Läufer bekannte 56-Jährige teilnahm. Vor der ersten Einheit auf dem Rasen. Mittags folgt ein gemeinsames Mittagessen, anschließend die zweite Einheit und Feierabend. Ein Arbeitstag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die gewohnte Freizeit daheim fällt erst einmal aus. "Wir werden in den nächsten Wochen viel Zeit miteinander verbringen", hat Labbadia bereits bei seiner Antrittsrede den Spielern mit auf den Weg gegeben. Jetzt wissen sie, was er damit meinte.

Labbadia möchte das Fitnesslevel höherschrauben

Lange Tage für die Mannschaft, die bis zum 22. Dezember trainiert, dann eine kurze Weihnachtpause einlegt, bevor es im neuen Jahr gleich wieder weitergeht. Des Trainers Intension ist einfach erklärt. Labbadia möchte das Fitnesslevel seiner Profis höherschrauben. Als er kam und die schlechten Laufwerte in den Bundesligaspielen sah, fiel der neue Chefcoach fast vom Glauben ab. Jetzt zieht er die Zügel an. "Wir haben einen klaren Plan und wissen, was zu tun ist. Es liegt an uns, diesen Plan konsequent umzusetzen."

Ich habe niemanden erlebt, der ohne harte Arbeit weitergekommen ist. Bruno Labbadia

Konsequent bedeutet mehr Fleiß für einen Preis, den der Traditionsklub im Nichtabstieg sieht. Dieser wäre angesichts der vorhandenen Qualität im Kader kein Weltwunder, bleibt aber dennoch eine Mammutaufgabe. Es gebe "hundert Dinge, die ich jetzt nennen könnte, an denen wir arbeiten müssten", sagt Labbadia, der sich jetzt erst einmal auf das Wesentliche konzentriert. Auf die Fitness, auf das Wachsen einer stabilen Gemeinschaft, auf eine bessere Kommunikation und besonders auf Disziplin. Dinge, die in der Vergangenheit etwas laxer, weil von der sportlichen Leitung etwas verständnisvoller angegangen wurden. Die der frühere Torjäger und Nationalspieler als unersetzlich ansieht. "Ich habe niemanden erlebt, der ohne harte Arbeit weitergekommen ist." Am morgigen Donnerstag geht es um 7.30 Uhr und bei Eiseskälte wieder weiter.