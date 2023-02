Labbadia nach erlösendem VfB-Sieg: "Es war nicht der erste Schritt"

Beim 3:0 über den 1.FC Köln ist dem VfB Stuttgart der erste Sieg unter Bruno Labbadia in dessen zweiter Amtszeit geglückt. Der Trainer war sichtlich erleichtert, wusste den Erfolg aber auch zu relativieren.

Seit sechs Spielen wartete der VfB Stuttgart auf einen Sieg. Die erhoffte Kehrtwende nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo war auch unter Bruno Labbadia zunächst ausgeblieben. Dementsprechend viel Druck hatte sich bei den Schwaben angestaut. Doch das Heimspiel gegen den 1. FC Köln sollte zum Brustlöser werden. Viele Führungen hatte der VfB in dieser Saison verspielt, diese nicht.

Neuzugang Gil Dias hatte seine Mannschaft nach nur neun Minuten in Führung gebracht. "Wir sind mit dem schönen Tor gut ins Spiel gekommen. Danach hatten wir eine kurze Schwächephase und sind kurz vor der Pause wieder besser reingekommen", wird Labbadia auf der vereinseigenen Website zitiert.

Auch nach dem Seitenwechsel galt es dann, eine kleine Drangphase der Domstädter unbeschadet zu überstehen, ehe Stuttgart offensiv wieder gefährlicher wurde und durch den sehenswerten Freistoß von Borna Sosa auf 2:0 erhöhte (59.) - ein Treffer, der nach dem Geschmack des VfB-Trainers fast schon zu spät kam. "Wir hätten früher nachlegen können. Aber uns hat das letzte Selbstvertrauen gefehlt, um direkt weiterzumachen", befand Labbadia.

Labbadia sah Fortschritte ohne die nötigen Ergebnisse

Dass eben jenes Selbstvertrauen fehlte, verwundert kaum. Der Aufsteiger von 2020 hatte seine ersten drei Rückrundenspiele in der Bundesliga allesamt verloren. Trotz der kleinen Pleitenserie habe die Mannschaft aber auch schon in dieser Zeit Fortschritte gemacht, wie Labbadia in der ARD klarstellte: "Der Sieg war ein wichtiger Schritt. Aber es war nicht der erste. Wir haben eigentlich schon mehr Schritte gemacht, nur halt nicht vom Ergebnis." Und Fußball sei eben ein Ergebnissport, so Labbadia. Umso schöner sei es, "dass wir heute abgeliefert haben".

Abgeliefert hat auch Sosa, der nicht nur bei seinem Freistoß in der Offensive glänzte, sondern immer wieder seine Flankenstärke unter Beweis stellte. "Wir haben heute gezeigt, dass wir in der Bundesliga bleiben wollen. In diesem Stadion, vor dieser Kulisse können wir mit jedem Gegner mithalten. Wir wollen nächste Woche nachlegen", betonte der 25-jährige Kroate.

Die drei Punkte sind das, was die Mannschaft gebraucht hat. Für uns gilt es, nun an diesen Sieg anzuknüpfen und weiterzumachen. Bruno Labbadia

Dem pflichtete auch Labbadia bei. "Die drei Punkte sind das, was die Mannschaft gebraucht hat. Für uns gilt es nun, an diesen Sieg anzuknüpfen und weiterzumachen." Für den VfB geht es am kommenden Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Schalke gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Mut machen soll dabei auch, dass die Stuttgarter gegen Köln zum ersten Mal seit 16 Spielen ohne Gegentor geblieben sind. Labbadia hatte bereits bei der knappen Niederlage in Freiburg überraschend Fabian Bredlow zwischen die Pfosten gestellt, der seinen Kasten diesmal sauberhielt.

"Er hatte eine gute Ausstrahlung, war stabil und hat gut mitgespielt", lobte Labbadia, der in seinem früheren Ersatzkeeper auch ein positives Beispiel sieht. "Es ist wichtig, dass die Jungs merken: Wenn die Trainingsleistung über einen längeren Zeitraum stimmt, dann kriege ich auch meine Chance."