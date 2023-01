Labbadia mit dem letzten Aufgebot

Bei RB Leipzig zu bestehen ist mit komplettem Kader schon schwer genug. Unter den aktuell gegebenen Voraussetzungen wird es für den VfB Stuttgart noch schwerer werden. Trainer Bruno Labbadia muss quasi mit dem letzten Aufgebot auskommen.

Damit, dass er in diesen Tagen mit einer dünnen Personaldecke arbeiten muss, hat sich Bruno Labbadia schon länger abgefunden. Allein die langwierigen Ausfälle von Dan Axel Zagadou (Bänderriss im rechten Knöchel) und Borna Sosa, der nach wochenlanger Pause erst vor Kurzem zum VfB zurückgekehrt und ins Teil-Mannschaftstraining eingestiegen ist, wiegen schwer. Jetzt fallen für die Partie am morgigen Freitag in Sachsen auch noch Silas wegen einer Schienbeinverletzung und Tiago Tomas wegen eines Einrisses in der Bauchmuskulatur aus. Die beiden Flügelspieler mussten beim 2:2 in Hoffenheim vorzeitig aus dem Spiel genommen werden.

"Tiago wird uns mindestens drei Wochen fehlen", erklärt der Chefcoach, der die Schwere der Blessur deutlich skizziert. "Das ist eine sehr unangenehme Verletzung. Die Bauchmuskulatur braucht man für jede Bewegung. Jede Bewegung ist davon betroffen." Was dazu führt, dass der Betroffene "in der Zeit nicht viel machen kann". Nicht so lange, aber zumindest in Leipzig wird Silas ausfallen. "Die Einblutung im Schienbein ist doch größer als erwartet. Deswegen kommt er nicht infrage", sagt Labbadia, der auch noch weitere Personalsorgen offenbart.

Mavropanos und Ito fraglich

Dicke Fragezeichen stehen hinter zwei anderen Startelfspielern: Konstantinos Mavropanos und Hiroki Ito spielten zwar die Partie im Kraichgau bis zum Abpfiff durch. Doch ungeschoren sind die beiden Verteidiger nicht davongekommen. Der Grieche, den sein Chef als "griechischen Kämpfer" bezeichnet, erlitt eine Platzwunde über dem linken Auge und spielte mit einem dickem und blutigem Turban weiter. "Hut ab. Es ist geil zu beobachten, wie er sich reinwirft." Ob Mavropanos die Reise nach Leipzig mitmacht, wird sich heute Nachmittag beim Training zeigen. "Er ist gestern gekommen und konnte nichts mehr sehen. Ich hoffe, dass es ein Stück weit abgeschwollen ist und wir ihn mitnehmen können." Und auch Itos Zustand und Einsatzfähigkeit wird sich heute später erweisen müssen. "Hiro hat Wadenprobleme. Wir müssen abwarten, wie es mit dem Training aussieht."

Labbadia nimmt die Herausforderung an

Zu allem Überfluss muss der VfB auf Naouirou Ahamada verzichten, der sich eine völlig unnötige Gelb-Rote Karte eingefangen hat. "Das Spiel hat uns viel gekostet", bilanziert Labbadia, dessen Alternativen dünn gesät sind, nachdem auch Tanguy Coulibaly wegen eines grippalen Infekts mit Fieber länger pausieren musste. Dennoch stemmt sich der Coach gegen negative Gedanken. "Ich habe immer gesagt: Wir brauchen den ganzen Kader - jeder ist gefordert. So gehen wir jetzt die Sache an", sagt der 56-Jährige. "Es ist viel Intensität und Laufarbeit gefragt. Ich nehme das als Herausforderung an."

Eine Hürde in Übergröße. In neun Duellen mit Leipzig holte der VfB nur zwei Zähler. Dabei blieben die Schwaben siebenmal torlos. RB gewann gegen Stuttgart außerdem alle vier Heimspiele zu null. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten wartet der Traditionsklub vom Neckar derzeit so lange auf einen Sieg.