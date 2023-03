Labbadia hofft auf den Frankfurt-Effekt

Stuttgart und der VfL Wolfsburg sowie der 1. FC Köln konnten in der bisherigen Rückrunde jeweils erst einen Sieg feiern. Am Samstag will Bruno Labbadia gegen seinen Ex-Klub den zweiten holen. Der Trainer hofft auf einen positiven Effekt aus dem 1:1 der Vorwoche in Frankfurt.

Fußballer klammern sich gerne an alles, was ihnen in irgendeiner Form Erfolg versprechen könnte. An Symbole, Rituale oder auch an Erlebnisse aus der Vergangenheit. Diesmal spielt der 27. Februar 2011 eine Rolle. Stuttgart reist unter Bruno Labbadia nach Frankfurt, wieder an einem 24. Spieltag und in akuter Abstiegsgefahr. Mit einem unerwarteten 2:0-Sieg geht es nach Hause und für die Schwaben tabellarisch in der Folge ab. Der VfB startet eine Aufholjagd mit sechs Siegen in zehn Partien und landet nach Abpfiff der Spielzeit auf Platz 12.

Wenn es nach den Schwaben ginge, soll das 1:1 bei der Eintracht vom vergangenen Samstag ebenfalls der erste Schritt in eine bessere Zukunft werden. Zwar könne Labbadia natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ob seine Mannschaft jetzt wirklich durchstartet, "dass kann ich erst in ein paar Wochen". Aber man habe das Positive aus der Partie mitgenommen und weiter an den essentiellen Dingen gearbeitet, "an den Offensivabläufen, an Torabschlüssen. Das sind wichtige Themen bei uns".

Den psychischen Druck versucht der Trainer von seinen Spielern fernzuhalten, lässt ihnen im Training auch mal Raum für Spaß. "Es ist blöd, im Abstiegskampf das Wort Lockerheit zu benutzen. Aber die braucht man nun mal", sagt Labbadia. "Permanent herrscht Druck und trotzdem hat Fußball mit Freude zu tun." Dies sollte nie vergessen werden. Entsprechend wird auch gearbeitet. Ernsthaft, aber dennoch mit der Portion Lust auf den Sport.

Ähnlich hatte der 57-Jährige in der Saison 2017/18 den VfL vor dem Abstieg bewahrt. Im Vergleich der beiden Aufgaben von damals und heute würde er sie als "ähnlich schwer" beschreiben. "Aber das ist nicht ganz vergleichbar, auch wenn gewisse Parameter ähnlich sind." Der Abstiegskampf mit dem VfL habe ihn einiges gekostet. "Ich war selten so angespannt, wie damals. Wir hatten große, große Probleme", erzählt Labbadia. "Es waren intensive Monate mit vielen Schwierigkeiten. Aber wir haben immer darauf hingearbeitet, dass wir zum Schluss in den richtig wichtigen Spielen unsere Leistung abrufen konnten." Das hat schließlich geklappt, wenn auch erst in der Relegation gegen Holstein Kiel. Das soll diesmal wieder klappen, egal wie.

Labbadia weißt: "Sie werden uns alles abverlangen"

Ein Erfolg über die in der bisherigen Rückrunde ebenfalls nur einmal erfolgreichen Niedersachen soll dabei ein Grundstein sein. "Sie werden uns alles abverlangen, weil sie eingespielt sind, weil sie sich gefunden haben", so Labbadia, für den der VfL eine Mannschaft ist, "die am kompaktesten spielt, die extrem viel läuft, extrem viel sprintet und Spieler hat, die Tore schießen können". Die man nur in einer Art Abnutzungskampf bezwingen könne. "Ein gutes Wort bei einer Mannschaft, die so über die Intensität und über eine sehr gute Kompaktheit kommt."

Dass sich positive Erinnerungen nicht automatisch in gute Ergebnisse verwandeln zeigte erst jüngst das 3:0 gegen den 1. FC Köln, in dessen Vorfeld an die Last-Minute-Rettung vom 34. Spieltag der Vorsaison gedacht wurde. Doch der Schwung blieb aus. Beim FC Schalke setzte es eine Woche später ein 1:2 nach einer schwachen Leistung, was jetzt gegen Wolfsburg unbedingt verhindert werden soll. Besser muss, will man nicht vorzeitig seine Chancen auf den Klassenerhalt schmälern.