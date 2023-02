Labbadia: "Haben durch zwei Sonntagsschüsse verloren"

So sahen die Bundesliga-Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

VfB Stuttgart - SV Werder Bremen 0:2 (0:0)

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart): "Natürlich sind wir enttäuscht, das war eine bittere Niederlage. Wir haben durch zwei Sonntagsschüsse verloren. Wir haben von der Spielanlage her viel richtig gemacht. Es fehlten aber der letzte Pass, die Präzision und die Klarheit im letzten Drittel. Das ist schade. Es ist nun wichtig, die Ruhe zu bewahren und die Mannschaft aufzubauen. Wir müssen die Fehler minimieren."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Es war ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns. Wir haben am Anfang ein paar Probleme gehabt, da waren wir nicht klar genug, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ansonsten haben wir vieles richtig gemacht, haben unsere Räume gefunden. Wir haben in einer guten Phase von Stuttgart getroffen, das war extrem wichtig."

FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen 1:0 (0:0)

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Wir haben ein tolles Spiel gezeigt, sind sehr mutig aufgetreten, sehr gut in Ballbesitz. Wir wussten, dass wir sehr geduldig und sehr sorgsam mit dem Ball sein müssen. Das haben wir sehr gut gemacht. Wir waren bereit zu leiden, haben wenig Fehler gemacht und wenig zugelassen. Ein rundum gelungener Tag, eine sehr reife Leistung, über die ich sehr glücklich bin."

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Das Spiel war sehr eng, in der ersten Halbzeit ist nicht viel passiert. Bei der Ecke zum 1:0 haben wir nicht gut verteidigt. Wir haben es probiert, aber nicht genug Chancen herausgespielt. Wir müssen uns verbessern und weitermachen. Wir wussten, dass es schwer werden würde, unsere Ziele zu erreichen - jetzt wissen wir es ein bisschen besser."

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 3:0 (2:0)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Es waren aber viele schöne Aktionen dabei, die wir nicht gut zu Ende gespielt haben am Anfang. Ende der ersten Halbzeit sind wir vielleicht etwas zu viel in den Verwaltungsmodus gegangen. Es ist ganz wichtig, dass wir immer schön am Boden bleiben."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt. Was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht gut gemacht. Ich finde, dass wir eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt haben. Schlussendlich ist es enttäuschend, mit 0:3 zu verlieren. Wir müssen bei uns selbst bleiben. Es gibt bestimmte Regeln im Abstiegskampf, du brauchst Ruhe im Verein."

Borussia Dortmund - SC Freiburg 5:1 (1:1)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben von Beginn an die Kontrolle übernommen, waren sehr dominant, haben sehr klar verteidigt. Das Spiel wurde durch Gelb-Rote Karte verändert. In der zweiten Halbzeit haben wir eine richtig gute Leistung gezeigt, gegen eine Mannschaft in Unterzahl, das war nahezu perfekt. Wir haben kaum noch den Gegner atmen lassen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir wollten in ein gutes Umschaltspiel kommen, um Dortmund da vielleicht wehzutun. Dann gibt's die Gelb-Rote Karte. Es war heute das Problem, dass mir die Verhältnismäßigkeit gefehlt hat. Wir waren mit dem Ball nicht gut genug, einige Spieler waren im Zweikampf nicht gut genug, deshalb haben wir 5:1 verloren."

1. FC Köln - RB Leipzig 0:0

Rose: "Unsere Passquote war Kölnspiel-like"

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Bei den Großchancen hat man gesehen: Leipzig ist immer in der Lage, derartige Pässe durch die Ketten zu spielen. Wir hatten in einer Situation Glück, und in der anderen einen sehr, sehr guten Torhüter. Ich habe ein sehr gutes Spiel gesehen, es hat Spaß gemacht. Ich bin zufrieden - auch ohne Tore. Viel geht über die Leistung."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Ein recht ansehnliches 0:0, beide Mannschaften haben ihren Teil dazu beigetragen. Es war der Plan, Köln das extreme Pressing zu nehmen. Unsere Passquote war aber Kölnspiel-like, also unter 80 Prozent. Wir hatten zwei Großchancen, hätten in Führung gehen müssen. Das hätte uns geholfen: gegen Köln, und in einer englischen Woche. Es war klar, was uns hier erwartet."

VfL Bochum - TSG Hoffenheim 5:2 (3:0)

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Das, was wir letzte Woche in Mainz bemängelt haben, haben wir heute auf den Platz gebracht. Die 3:0-Halbzeitführung war absolut verdient. Dann waren wir etwas zu nachlässig, das ärgert mich. Das ist der Kritikpunkt, den wir uns ankreiden müssen. Aber ich freue mich, dass sich die Mannschaft mit fünf Toren belohnt hat."

André Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Es war ein mehr als verdienter Sieg für Bochum. In der ersten Halbzeit hatten wir elf Totalausfälle. Wir waren auf den Gegner vorbereitet, aber der VfL hat uns den Schneid abgekauft. Wir haben uns überhaupt nicht gewehrt, zur Halbzeit stand es etwas glücklich nur 0:3. Am Ende des Tages haben wir wieder Fehler gemacht, die mit Profifußball nicht viel zu tun haben, und hochverdient verloren."

Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 2:1 (1:0)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es war das erwartet schwere Spiel mit vielen Zweikämpfen, mit vielen Fouls, vielen langen Bällen. Der Ausgleich war unglücklich. Dass meine Mannschaft dann nochmal zurückkommt, zeigt ihre Mentalität und ihre Moral. Aber wir hätten nichts sagen können, wäre das Spiel unentschieden ausgegangen."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war das erwartet enge Spiel mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Union war besser in der ersten Halbzeit, wir waren besser in der zweiten Halbzeit. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Eine Situation hat das Spiel entschieden, das ist sehr ärgerlich für uns. Am Ende fahren wir leider mit null Punkten nach Hause."

Farke: "Fußballerischer Dreckstag"

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 0:0

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir sind nicht zufrieden, das liegt auf der Hand. Natürlich wollten wir gewinnen. Du musst so ein Spiel in den ersten Minuten auf deine Seite ziehen, das ist uns nicht gelungen. Dann war es ein zähes Spiel. Das Positive ist, dass wir an einem fußballerischen Dreckstag zumindest zu null gespielt haben."

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Leider hat sich die Mannschaft nicht belohnt. Wir müssen zufrieden sein, die Art und Weise stimmt mich positiv. Ich habe weiter Hoffnung. Wenn die Mannschaft so auftritt, musst und wirst du dich belohnen. Das ist die Art und Weise, wie wir auftreten wollen."