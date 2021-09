Bann gebrochen: Juve führt, Juve leidet, Juve zeigt Willen - und siegt erstmals

Der schlechteste Saisonstart der Geschichte ist vermieden und die lange Warterei beendet worden: Der italienische Rekordmeister Juventus hat an diesem 5. Serie-A-Spieltag erstmals gewonnen - und zwar nach einer wilden Fahrt.

1961 war Juve letzmals so miserabel in eine Serie-A-Spielzeit gestartet wie jetzt mit den vier sieglosen Partien zum Auftakt (zuletzt 1:1 gegen Milan). Klar, dass da der Druck vor dem Gastspiel während dieser englischen Woche hoch war auf die Alte Dame. Und siehe da: Das Team von Trainer-Rückkehrer Massimiliano Allegri startete prächtig, ging verdientermaßen durch das erste Saisontor im ersten Startelfeinsatz vom zurückgekehrten Stürmer Kean in Front (28.). Ein sauberer Schuss ins linke untere Eck war unhaltbar für Schlussmann Zoet.



Doch einmal mehr war diese Führung kein Brustlöser - im Gegenteil: Zum vierten Mal im fünften Spiel sollten die Turiner einen Vorsprung in dieser Saison wieder verschenken. Dieses Mal kam das so: Spezias Stürmer Gyasi traf zunächst satt sowie wohl noch leicht abgefälscht zum 1:1 unter die Latte (33.), ehe der alleingelassene Antiste kurz nach Wiederbeginn nach vorn rannte, Bonucci noch alt aussehen ließ und flach zur überraschenden 2:1-Führung der Ligurier einschoss (49.)



De Ligt steht frei - Szczesny rettet

Und so standen die Allegri-Schützlinge erneut mit dem Rücken zur Wand, nahmen das Herz aber in der Folge in die eigene Hand, übten Druck aus und kamen haufenweise zu Chancen. Die ersten Möglichkeiten waren dabei zwar noch ungenutzt geblieben, Chiesa besorgte aber mit einer echten Willensleistung das verdiente 2:2 in Minute 66. Und die Alte Dame belohnte sich nochmals für einen wirklich guten Zwischenspurt gegen auch ein wenig müde wirkende Kicker aus La Spezia: Der bei einem Standard mit aufgerückte de Ligt kam mit etwas Glück an die Kugel, fackelte nicht lang und traf zum gefeierten 3:2 (72.).



In der Folge zogen sich die Turiner zurück, wollten das 3:2 fast nur noch über die Zeit retten - und konnte sich dabei auch auf den zuletzt nach Patzern kritisierten Torhüter Szczesny verlassen. Denn der von Ex-Profi Thiago Motta (Barcelona, Inter, Paris) trainierte Underdog muckte nochmals auf und kam zu einer vielversprechenden Chance. Doch Kapitän Maggiore scheiterte am starken polnischen Keeper (85.).



Und so war er eingetütet, der erste Dreier in dieser so schlecht begonnenen Saison. Ein Manko blieb dem italienischen Rekordmeister aber auch an diesem Abend in Ligurien haften. Denn auch im inzwischen schon 19. Serie-A-Spiel am Stück (!) gab es mindestens ein Gegentor.