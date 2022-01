Nach 0:17! 49ers beenden McVays lange Serie und ziehen in die Play-offs ein

Zur Halbzeit standen die San Francisco 49ers beim "Endspiel" in Los Angeles mit dem Rücken zur Wand. Nach dramatischem Spielverlauf wendeten die Niners das Verpassen der Play-offs in der Overtime aber noch ab. Dafür schauen die New Orleans Saints in die Röhre.

Game over! Ambry Thomas fängt den Ball in der Verlängerung ab und macht die Play-offs für die 49ers perfekt. Getty Images

Die 49ers, die Left tackle Trent Williams (Ellbogenverletzung) schmerzlich vermissten, erwischten im alles entscheidenden Spiel bei den Rams einen denkbar schlechten Start. Nach einem Field Goal sowie zwei Touchdowns von Tight End Tyler Higbee lag das Team von Headcoach Kyle Shanahan mit 0:17 zurück. Kicker Robbie Gould verkürzte kurz vor der Pause zwar noch auf 3:17, doch viel deutete nach zwei Vierteln nicht auf ein Niners-Comeback hin. Rams-Coach Sean McVay hatte in seiner Karriere nach Pausenführung noch kein Spiel verloren (Bilanz 45:0).

Nach der Pause drehen die 49ers auf - Samuel wirft Touchdownpass

Nach der Pause drehten die Gäste mit einer überragenden Defense im Rücken dann jedoch mächtig auf - und glichen aus! Der gewohnt vielseitige Wide Receiver Deebo Samuel lief zunächst für einen 16-Yard-Touchdown in die Endzone und warf anschließend nach einem Trickspielzug einen 24-Yard-Touchdownpass auf Jauan Jennings - 17:17!

Das Momentum schien nun eindeutig auf Seiten der 49ers zu sein, deren Fans im SoFi Stadium mindestens in der Gleichzahl waren und reichlich Lärm machten. Doch Quarterback Jimmy Garoppolo (nach Daumenverletzung zurück) leistete sich in der Redzone seine zweite Interception, die sich Rams-Cornerback Jalen Ramsey sicherte. Die Rams, die zuletzt fünfmal in Folge gewonnen hatten, waren wieder am Drücker: Quarterback Matt Stafford fand sein Lieblingsziel Cooper Kupp in der Endzone - 24:17.

Garoppolo führt die Niners in 61 Sekunden noch zum Ausgleich

Als Garoppolo beim folgenden Drive gesackt wurde und die Niners punten mussten, schien die Play-off-Teilnahme erneut in weite Ferne zu geraten. Denn die New Orleans Saints führten in Atlanta klar und wären bei einer Niederlage der 49ers im Play-off-Rennen vorbeigezogen. Doch die Niners-Defense hielt stand und Garoppolo durfte (ohne Auszeiten) noch einmal aufs Feld. Und der oft kritisierte Quarterback (316 Yards, 1 TD, 2 INT) führte sein Team binnen 61 Sekunden tatsächlich noch zum Ausgleich. Erneut war es der bärenstarke Jennings, der den Ball 26 Sekunden vor dem Ende in der Endzone fing. Verlängerung!

Dort durfte San Francisco beginnen. Ein 69-Yard-Drive mündete in einem weiteren Field Goal von Gould - und das reichte zum Sieg! Denn beim folgenden Drive warf Stafford (238 Yards, 3 TD, 2 INT) den Ball in die Arme von Cornerback Ambry Thomas. Es war die erste Interception in der Karriere des Rookies, der in den vergangenen Spielen viel Lehrgeld hatte zahlen müssen.

Rams holen trotz Niederlage NFC West - Saison für Saints beendet

Die wilde Achterbahnfahrt zum 27:24-Erfolg war ein passender Abschluss für die Regular Season der 49ers, die zum sechsten Mal in Folge gegen die Rams gewannen und nebenbei auch noch McVays Serie beendeten. In der Wildcard-Round muss San Francisco (6.) nun bei NFC-East-Champion Dallas Cowboys (3.) ran.

Weil die Arizona Cardinals zum Abschluss 30:38 gegen die Seattle Seahawks unterlagen, holten sich die Rams trotz der Niederlage Platz 1 in der NFC West. Am Wildcard-Wochenende kommt es nun zum Duell Rams (4.) vs. Cardinals. Außerdem treffen Tom Brady und die Tampa Bay Bucaneers (2.) auf die Philadelphia Eagles (7.). Für die New Orleans Saints ist die Saison trotz des 30:20 in Atlanta beendet.