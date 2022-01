Murrays Debüt endet im Debakel: Rams überrollen Cardinals

Die Los Angeles Rams stehen in der Divisonal Round der Play-offs. Beim 34:11 gegen die Arizona Cardinals war schon früh alles entschieden.

Kein Entkommen: Kyler Murray (li.) wird wirft unter Druck den Pick Six zum 0:21. Getty Images

Es hatte im Vorfeld als vielleicht aufregendstes der sechs Wildcard-Duelle gegolten, am Ende wurde es eine klare Angelegenheit: Von Beginn an dominierte im SoFi Stadium, wo Mitte Februar der Super Bowl stattfindet, nur die Heimmannschaft - vor allem defensiv. Cardinals-Quarterback Kyler Murray war dem Druck der Rams in seinem ersten Play-off-Spiel kaum gewachsen, erwischte beim Endrundendebüt einen rabenschwarzen Tag.

Ganz anders sein Gegenüber Matthew Stafford. Zwar hatten die Cardinals seine Lieblings-Anspielstation Cooper Kupp zunächst gut im Griff, doch der routinierte Rams-Quarterback erhielt Unterstützung durch ein gut strukturiertes Running Game um den von seiner Achillessehnen-Verletzung zurückgekehrten Running Back Cam Akers - und verteilte seine Pässe einfach an andere Stelle. Vor allem der per Trade aus Cleveland gekommene Odell Beckham Jr. tat sich zu Beginn hervor, fing auf einer Fade Route den ersten Touchdown der Partie, ehe Stafford selbst per Quarterback Sneak nachlegte.

Cardinals-Offense auf verlorenem Posten: Erst im dritten Viertel über die Mittellinie

Für die Cardinals wurde es nun immer bitterer. Murray, der zu Beginn mit seiner Offense kein einziges First Down geschafft hatte, warf aus der eigenen Endzone einen Pick Six zu Rams-Corner David Long und kurz darauf eine weitere Interception.

Bereits zur Halbzeit führten die Rams mit 21:0, kurz nach der Pause fing dann auch noch Star-Receiver Kupp seinen obligatorischen Touchdown - und die Partie war bereits entschieden. Besonders eklatant aus Cardinals-Sicht: Erst Mitte des dritten Viertels (!) kam Arizonas Offense überhaupt einmal mit Ball über die Mittellinie. Immerhin: Daraufhin sorgte Running Back James Conner für den ersten und einzigen Touchdown des klar unterlegenen Teams.

Für eine große Aufholjagd war es da aber bereits zu spät, nach drei Field Goals im vierten Quarter hieß es 34:11 für Los Angeles, das nun in den Divisionals nach Tampa Bay reist, um den Titelverteidiger um Tom Brady herauszufordern. In der Regular Season hatten die Rams das Duell mit 34:24 für sich entschieden - der Traum vom Super Bowl im eigenen Stadion lebt weiter.