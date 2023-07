"La Ola", Szenenapplaus und ein Zuschauerrekord beim WM-Auftakt

Zum Auftakt in die Heim-WM ein Sieg - besser hätte es für die Australierinnen sicher nicht laufen können. Getragen wurden die "Matildas" dabei von der Euphorie der über 75.000 Zuschauer im Accor Stadium in Sydney.

75.784 Zuschauer sahen das Spiel live im Accor Stadium in Sydney. Getty Images

Von der WM in Australien berichtet Jim Decker

Es wird laut im Sydneyer Olympiastadion. Ohrenbetäubend laut. Gerade hat Australiens Kapitänin Stephanie Catley den Strafstoß zur 1:0 Führung verwandelt und die Heimfans flippen aus. Es ist auch ein bisschen Erleichterung, nachdem sich die Gastgeberinnen im Eröffnungsspiel gegen Irland lange schwertaten. Nun aber bebt es an der Ostküste.

75.784 Zuschauerinnen und Zuschauer, so viel wie nie zuvor bei einem Spiel der Matildas, feiern den australischen Startschuss in diese Weltmeisterschaft auf der Südhalbkugel, nachdem zuvor auch Co-Gastgeber Neuseeland im von Sydney drei Flugstunden entfernten Auckland seine Partie gegen Norwegen gewonnen hatte. Das Turnier in zwei Ländern und zwei FIFA-Verbänden soll größer, bunter und emotionaler werden als alle Frauen-Turniere zuvor. Sydney tut beim Startschuss viel dafür, dass es gelingt.

Dass knapp 5000 Leute weniger gekommen sind, als zuvor angekündigt wurden, ist allerdings ein kleiner Wermutstropfen in der langsam aber sicher aufkommenden WM-Euphorie. Den anwesenden Australierinnen ist das herzlich egal: Nach einer Schweigeminute vor Beginn der Partie wegen des Amoklaufs in Neuseeland schwappt schon in der ersten Halbzeit mal eine "La Ola" durch das Olympiastadion, bei feinen Passkombinationen gibt es Szenenapplaus und die Hymne Australiens singen alle mit - außer die Irinnen.

Auf dem Platz ist da ohne die verletzte australische Stürmerin Sam Kerr meist etwas weniger los. Aber das erste Duell in Down Under könnte einen ganz guten Vorgeschmack darauf geliefert haben, wie der Fußball in vielen Vorrundenpartien aussehen könnte: Ein Favorit mit viel Ballbesitz, der auf einen Underdog trifft, der sich dagegen hinten einigelt.

Euphorie trägt Australierinnen zum Sieg

Dass Irland mit seiner Schlussoffensive die Matildas am Ende sogar noch zittern ließ, tat dem Spiel daher gut. Den Auftaktsieg feierten die meisten Fans und Mannschaft allerdings nur kurz: Das Stadion leerte sich nach dem Abpfiff in Windeseile. Immerhin einige hundert in gelb gekleidete Fans versuchten aber noch, Autogramme von ihren Stars zu ergattern.

"Es ist großartig zu sehen, wie viele Fans heute gekommen sind. Man spürt die Unterstützung in ganz Australien im Moment", zeigte sich Katrina Gorry von der Kulisse überwältigt. "Ich hätte nicht gedacht, dass Fußball so viele Fans hat, aber wir haben definitiv eine Show hingelegt. Ich denke, dass wir im Laufe des Jahres immer mehr Fans mitgebracht haben."