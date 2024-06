La-Masia-Schule: Garcia Pimienta ist Sevillas sechster Coach seit 2022

Kontinuität auf der Trainerposition suchen sie beim FC Sevilla seit knapp zwei Jahren vergeblich: Mit Francisco Jose Garcia Pimienta (49) soll ab Sommer alles anders werden.

Fast 1200 Tage saß Julen Lopetegui auf der Trainerbank beim FC Sevilla. Nach dessen Beurlaubung Anfang Oktober 2022 fingen die Andalusier erst richtig zu schlingern an. In der Saison 2022/23 plagten die Europa-League-Experten arge Abstiegsängste, weswegen Jorge Sampaoli nach nur 165 Tagen im Amt vom Hof gejagt wurde.

Unter dessen Nachfolger José Luis Mendilibar, der jüngst Piräus zum Conference-League-Titel führte, wurde Sevilla immerhin noch Zwölfter - und gewann "natürlich" die Europa League. Weil die Verantwortlichen auch den 63-Jährigen Anfang Oktober 2023 schassten, ging die Suche erneut los.

Erfolglos: Diego Alonso wurde kurz vor Weihnachten - und nur 29 Minuten nach Abpfiff eines Spiels - bereits wieder aus seinem Amt enthoben. Quique Sanchez Flores beendete zwar die Saison 2023/24, 41 Punkte und Rang 14 waren aber wahrlich kein Bewerbungsschreiben für eine Weiteranstellung.

20 Jahre beim FC Barcelona

Endlich Kontinuität auf der Trainerposition wünscht sich Sevilla nun mit Francisco Jose Garcia Pimienta, der im vergangenen Sommer beinahe bei Celta Vigo angeheuert hatte. Der 49-Jährige wurde am Sonntag als neuer Cheftrainer zur Saison 2024/25 präsentiert, er erhält einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026.

Seit Januar 2022 trainierte er UD Las Palmas, führte den Klub zurück in La Liga und in der gerade abgelaufenen Saison zum Klassenerhalt. Nun scheint Garcia Pimienta bereit für den berühmten nächsten Schritt.

Der in Kataloniens Metropole geborene Coach bringt die Barcelona-Schule mit an den Guadalquivir: Zwischen 2001 und 2015 trainierte er U-Mannschaften in La Masia, übernahm anschließend die zweite Mannschaft, trainierte die U 19 in der Youth League, ehe er im Sommer 2021 nach dann zwei Jahrzehnten Katalonien gen Gran Canaria verließ.

Von nun an werden sie ihn aber nicht mehr hochleben lassen für den Klassenerhalt. Sevilla will mit aller Macht zurück in die Spitzengruppe Spaniens, 35 Punkte trennten die Andalusier in dieser Saison vom letzten Champions-League-Rang.