Schröder glänzt bei Thriller-Sieg der Lakers - Hawks weiter

Die Los Angeles Lakers sind ihrer Favoritenrolle gegen die Minnesota Timberwolves gerecht geworden und stehen in den Play-offs. Dennis Schröder spielte bei seiner Rückkehr eine tragende Rolle.

Beim 108:102-Erfolg der Lakers über die Timberwolves hatten die Hausherren vor ausverkauften Rängen deutlich mehr Mühe mit einem Gegner, der nach dem Gobert-Eklat ersatzgeschwächt angereist war. Neben dem französischen Center fehlte auch Jaden McDaniels wegen einer Verletzung.

L.A. indes trat mit voller Kapelle an, also auch mit dem zuletzt angeschlagenen Dennis Schröder, der eine wichtige Rolle einnehmen sollte bei diesem Overtime-Sieg. Der deutsche Guard sprang von der Bank kommend in die Bresche, weil Starter D'Angelo Russell gegen seine Ex-Kollegen einen komplett gebrauchten Tag erwischte (1 von 9 aus dem Feld) und im weiteren Spielverlauf durch Schröder ersetzt wurde.

Der wiederum hatte an der Seite von LeBron James (30 Punkte, zehn Rebounds) großen Anteil daran, dass die Lakers nach zwischenzeitlich deutlichem Rückstand (-15) zurückkamen und spätestens nach dem fünften Foul von Minnesotas Protagonist Karl-Anthony Towns (24 Zähler) früh im vierten Viertel die Kontrolle übernahmen.

Davis' verwegenes Foul

Schröder schien schließlich eine Sekunde vor Schluss der regulären Spielzeit mit einem Dreier zum Matchwinner zu avancieren, hatte die Rechnung jedoch ohne Teamkollege Anthony Davis (24/15) gemacht. Der Star-Forward der Lakers foulte beim letzten Einwurf der T-Wolves Mike Conley bei einem schweren Dreierversuch in der Ecke des Spielfeldes völlig unnötig. 0,1 Sekunden waren noch übrig auf der Uhr. "Der geht auf meine Kappe", gestand AD sein Fehlverhalten hinterher ein. Conley behielt die Nerven, versenkte alle drei Freiwürfe zum Ausgleich - Overtime!

In der Verlängerung ließen sich die Lakers die Butter aber nicht mehr vom Brot nehmen, nachdem Rui Hachimura mit einem Dreier eröffnet hatte. Schröder machte mit zwei verwandelten Freiwürfen acht Sekunden vor Ende der Partie letztlich den Deckel drauf - und zählte mit 21 Punkten (8/8 von der Linie) zu den strahlenden Siegern in der crypto.com Arena.

T-Wolves brauchen einen Sieg - Atlanta siegt

Auf die Lakers warten nun in der ersten Play-off-Runde die starken und ungemütlichen Memphis Grizzlies um ihren Jungstar Ja Morant. Minnesota indes muss sich weiter strecken. Für das Team aus dem Norden der USA geht es im Play-in-Turnier nun mit einem Heimspiel gegen den Sieger der Partie New Orleans gegen Oklahoma City weiter. Der Gewinner trifft dann in den Play-offs auf West-Primus Denver Nuggets um Nikola Jokic.

Atlanta siegt: Trae Young geht vorbei an Jimmy Butler (li.). IMAGO/Agencia EFE

Im Osten ging die Play-in-Phase ebenfalls los. Die Miami Heat zogen zu Hause gegen die Atlanta Hawks per 105:116 den Kürzeren, die sich also auch über ein Play-off-Ticket freuen und sich jetzt mit den Boston Celtics messen dürfen. Trae Young (25 Punkte) und Clint Capela (21 Rebounds) hießen die Matchwinner in diesem Duell. Für die Heat - Miami bekommt es am Freitag erneut zu Hause mit Toronto oder Chicago zu tun - waren satte 33 Punkte von Kyle Lowry und 26 von Tyler Herro am Ende zu wenig. "Am Freitag müssen wir genau das Gegenteil von dem spielen, was wir heute gespielt haben", konstatierte Heat-Star Jimmy Butler (21 Zähler) nüchtern.

Und so sieht es im Play-in-Turnier und in den Play-offs aktuell aus ...