Aus für LeBron und die Lakers: Nuggets stehen in den NBA Finals

Die Denver Nuggets haben den Sweep gegen die Los Angeles Lakers geschafft. Der 113:111-Erfolg bringt Nikola Jokic & Co. die Krone im Westen und das Ticket für die Finalserie.

Vierter Sieg im vierten Spiel, der Sweep ist perfekt! Die Denver Nuggets stehen nach einem 113:111-Erfolg bei den Los Angeles Lakers als erster Finalist in den NBA-Play-offs fest. Nikola Jokic führte das Team aus der "Mile High City" mit einem weiteren Triple-Double, dem achten in den laufenden Play-offs, zum Titelgewinn in der Western Conference und zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte in die Endspielserie.

zum THema Die NBA-Play-offs im Überblick

30 Punkte, 14 Rebounds und 13 Assists - der Serbe zeigte Zauberwürfe, war insgesamt kaum zu stoppen und in der Crunchtime auch für den finalen Korberfolg verantwortlich. Auf seinen Layup 51 Sekunden vor Schluss wussten die Lakers keine Antwort mehr. Die letzten Versuche von LeBron James, den Sweep noch abzuwenden, schlugen fehl. Quasi mit der Sirene blockte Aaron Gordon den "King" und beendete die Serie.

Einmal mehr im Mittelpunkt: Jokic in Spiel vier gegen die Lakers. Rechts LeBron James. NBAE via Getty Images

LeBron: 31 Punkte vor der Pause

Stichwort LeBron. Der Superstar zog zu Beginn die Zügel an. 31 seiner 40 Punkte sammelte James schon in der ersten Spielhälfte, erhöhte sein Play-off-Konto auf unerreichte 8000. Reichen sollte es trotz einer zwischenzeitlichen 15-Punkte-Führung nicht. Die Starting Five der Nuggets - alle fünf Akteure punkteten zweistellig, Jamal Murray war mit 25 Zählern Zweitbester bei den Gästen - zeigte sich gnadenlos.

Zum ersten Mal in nun acht Play-off-Duellen zwischen Nuggets und Lakers heißt der Sieger Denver, zum ersten Mal in ihrer Geschichte gelang den Nuggets zudem ein Sweep. Der bringt dem Team von Head Coach Michael Malone ein paar Tage zum Verschnaufen ein. Am 1. Juni starten die Finals, dann geht es aller Voraussicht nach gegen die Miami Heat.

Schafft auch Boston den Sweep?

Denn auch die Nummer acht der Eastern Conference steht vor dem Weiterkommen gegen die Boston Celtics. Die ersten drei Partien gingen an Jimmy Butler und seine Teamkollegen. Außenseiter Miami kann den Einzug ins Finale in der Nacht zu Mittwoch perfekt machen.

Für die Lakers ist die Saison, die 20. in der beeindruckenden Laufbahn des 38-jährigen James, indes nach Siegen über das hoch gehandelte Memphis und Titelverteidiger Golden State mit einer Ernüchterung zu Ende gegangen. Ob Dennis Schröder, der im vierten Spiel beginnen durfte und gute Szenen hatte (13 Punkte, fünf Assists), auch nach der Sommerpause im Dress des 17-maligen Champions auflaufen wird, ist unklar. Sein Vertrag läuft aus.