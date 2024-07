LAFC nach Derbysieg Erster: Tillman & Co. jubeln vor 70.000 Fans

Der Los Angeles FC hat das MLS-Topspiel gegen Stadtrivale L.A. Galaxy mit 2:1 gewonnen und die Tabellenführung im Westen untermauert. Im Osten bleibt Inter Miami auch ohne die Topstars vorn.

Als Inter Miami am 13. April in Kansas City mit 3:2 gewann, waren im Arrowhead Stadium 72.610 Fans dabei. Dieser MLS-Saisonrekord wackelte in der Nacht auf Freitag (MESZ) bedenklich, fiel aber nicht. Das Derby zwischen den Los Angeles Galaxy und dem Los Angeles FC verfolgten 70.076 Zuschauer im legendären Rose Bowl, in dem schon mehrmals der Super Bowl ausgetragen und Brasilien 1994 Weltmeister geworden war. Die Galaxy hatten dort bis 2002 regelmäßig ihre Heimspiele ausgetragen.

Diesmal jubelten am Ende die Gäste: Der LAFC, der seit Mai ungeschlagen ist, feierte per 2:1 den neunten Sieg in den letzten zehn Spielen und verteidigte damit die Tabellenführung in der Western Conference. Die Galaxy, zuvor punktgleich, rutschten auf den dritten Platz hinter Real Salt Lake ab, das bereits am Vortag gegen Houston Dynamo einen 3:2-Sieg eingefahren hatte.

Kei Kamara nach einer Ecke (39.) und Denis Bouanga per Foulelfmeter (44.) legten in Los Angeles kurz vor der Pause den Grundstein für das Team um den Ex-Bundesliga-Profi Timothy Tillman und Weltmeister Hugo Lloris. Der Assist beim Führungstor ging auf das Konto des 22-jährigen Polen Mateusz Bogusz, der in seinen jüngsten zehn Auftritten immer mindestens an einem Tor direkt beteiligt war. Bouanga, der jetzt bei 14 Saisontoren steht, verwandelte bereits seinen sechsten Strafstoß in dieser Saison. Die Gastgeber kamen zwar durch Gabriel Pec noch einmal heran (56.), konnten nach vier Siegen am Stück die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Gressel leitet Inter-Sieg ein

In der Eastern Conference hatte zuvor in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Inter Miami den Spitzenplatz mit einem 2:1 beim Charlotte FC verteidigt. Ohne Lionel Messi und Luis Suarez, die derzeit bei der Copa America im Einsatz sind, erzielte der 19-jährige Benjamin Cremaschi nach einer starken, flachen Hereingabe von Julian Gressel den späten Siegtreffer (86.). Der FC Cincinnati blieb Inter mit einem 3:2 bei DC United aber dicht auf den Fersen.