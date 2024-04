"Defensive Schlacht": Mavs schlagen beim Kawhi-Comeback zurück - Pacers überraschen

Alles offen in der Serie zwischen den Los Angeles Clippers und den Dallas Mavericks - auch dank Maxi Kleber. Die Minnesota Timberwolves zeigen sich unerbittlich, den Milwaukee Bucks fehlt die zentrale Figur. Die NBA am Mittwochmorgen.

Schon in der Regular Season waren beide Teams eng beieinander. Und auch in ihrer Playoff-Serie in den Conference-Viertelfinals ist alles offen. Durch ein 96:93 bei den Los Angeles Clippers stellten die Dallas Mavericks nach ihrer Auftaktniederlage auf 1:1 und dürfen nun zweimal zu Hause ran. Vier Siege braucht's für das Weiterkommen.

Die Texaner klauten Spiel zwei, obwohl Kawhi Leonard bei den Clippers aufs Parkett der Crypto.com Arena zurückkehrte. Das Spiel wogte hin und her, und als die Kalifornier das Blatt zu ihren Gunsten gewendet zu haben schienen, zogen die Mavs die Zügel an und gaben dem Duell durch einen 17:3-Run den entscheidenden Dreh.

"Ich glaube, wir haben heute einfach mit der richtigen Körpersprache und der richtigen Energie gespielt", sagte Maxi Kleber, einer von zwei Deutschen in dieser Serie, der DPA. Der Unterschied zur vergangenen Saison sei, dass wir in den Situationen einfach zusammenbleiben als Mannschaft. Wir wissen, es sind lange Spiele, es ist eine Serie, also müssen wir als Mannschaft immer daran glauben."

Teamgeist und individuelle Klasse

Teamgedanke vor individueller Klasse? Oder Teamgedanke und individuelle Klasse? Die Superstars performten jedenfalls. Luka Doncic schnürte mal wieder ein schönes Statistik-Paket, unter anderem fünf Dreier führten zu 32 Punkten, sechs Rebounds und neun Assists gesellten sich beim slowenischen Strippenzieher in 46 Minuten Einsatzzeit hinzu. An seiner Seite: Kyrie Irving (23 Punkte, vier Dreier). Neuzugang P.J. Washington wusste ebenso zu überzeugen (18 Punkte) wie der defensivstarke Kleber (28 Minuten, sechs Rebounds), der vorne zwei wichtige Dreier einstreute.

"Es wird wahrscheinlich eine defensive Schlacht und dann kommt es wirklich darauf an, wer macht die offenen Würfe", orakelte Kleber über den Ausgang dieses Duells. Für die Clippers kamen James Harden - bei nur zwei von zehn "from downtown" - und Paul George auf jeweils 22 Punkte, Leonard hatte 15 Zähler. Daniel Theis wurde wie schon im ersten Vergleich nicht gebracht.

Siakam auf Top-Niveau - McDaniels stellt Suns in den Schatten

Was war sonst noch los in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit? Die Indiana Pacers setzten ebenso wie die Mavs ein Ausrufezeichen und glichen durch einen überzeugenden 125:108-Sieg bei den Milwaukee Bucks zum 1:1 aus. Vor zwei Heimspielen glänzte insbesondere der aus Toronto geholte Pascal Siakam mit 37 Punkten, elf Rebounds und sechs Vorlagen. Bei den Bucks war einmal mehr Damian Lillard mit 34 Punkten am erfolgreichsten, während Giannis Antetokounmpo schmerzlich vermisst wurde. "Wir müssen das hungrige Team sein, das Team, das etwas zeigen will", sagte Siakam, der schon in Spiel eins 36 Zähler verbucht hatte. Wann der verletzte Antetokounmpo Lillard & Co. wieder auf die Sprünge helfen kann, steht noch nicht fest.

Vermeintlich klar auf Kurs sind unterdessen die Minnesota Timberwolves nach einem 105:93 über die Phoenix Suns und der damit verbundenen 2:0-Führung. Vor allem in der Defensive (Jaden McDaniels!) unerbittlich, gaben die T-Wolves den Suns um ihre Stars Kevin Durant und Devin Booker kaum Luft zum Atmen. Booker kam auf 20 Zähler, Durant auf 18. McDaniels agierte nicht nur unter dem eigenen Korb gnadenlos, er ragte auch offensiv aus der Starting Five der Hausherren heraus (25 Punkte), die geschlossen zweistellig ins Ziel kam.