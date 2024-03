L'Jarius Sneed vor Trade zu den Titans

Super-Bowl-Champion Kansas City verliert einen seiner Topstars. Dabei wurde L'Jarius Sneed Anfang März noch mit einem Nonexclusive-Franchise-Tag versehen.

Lange war die Frage: Können die Kansas City Chiefs mit Chris Jones und L'Jarius Sneed beide Topstars ihrer Defense halten? Die Antwort lautet: nein. Während Chris Jones (29), fünfmaliger All-Pro, in der Offseason einen neuen Fünfjahresvertrag für 95 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat und mit den Chiefs in den kommenden Jahren weiter an einer Legacy schraubt, wird Cornerback Sneed nicht zum Team aus Kansas City zurückkehren.

Titans bekommen den Zuschlag

Sneed wurde zwar zu Beginn des Monats mit dem Franchise-Tag der Chiefs versehen, doch bereits da hielten sich die Gerüchte hartnäckig, dass der 27-Jährige bei einem passenden Trade-Angebot wechseln darf. Und dieses haben ESPN-Berichten zufolge nun die Tennessee Titans unterbreitet. Die Chiefs erhalten für Sneed (27) einen Drittrunden-Pick 2025, zudem werden die Siebrunden-Picks in diesem Jahr getauscht.

Laut Jordan Schultz vom Bleacher Report verdient Sneed in den nächsten vier Saisons 19 Millionen Dollar jährlich, insgesamt sind 55 Millionen US-Dollar in diesem Zeitraum garantiert. Sneed kommt aus einer unfassbar starken Saison, in der er in Coverage keinen einzigen Passing-Touchdown zugelassen hatte, ehe seine Serie in den Divisional-Playoffs gegen die Buffalo Bills doch noch riss.

Neues Cornerback-Duo

Zuvor hatten die Titans bereits ordentlich in Wide Receiver Calvin Ridley investiert (Vierjahresvertrag, 92 Millionen US-Dollar, davon 50 garantiert). In der Secondary der Titans wird Sneed zusammen mit Veteran Chidobe Awuzie (ehemals Bengals) das neue Cornerback-Duo bilden, der ebenfalls in dieser Free Agency neu unter Vertrag genommen wurde.