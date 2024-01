L'Equipe: Bayern-Interesse am Ex-Leipziger Mukiele

Nordi Mukiele (26) von Paris St. Germain könnte ins Anforderungsprofil des FC Bayern passen. Wie "L'Equipe" berichtet, haben die Münchner Interesse an einem Leihgeschäft mit Kaufoption für den Franzosen hinterlegt, der von 2018 bis 2022 für RB Leipzig 100 Spiele in der Bundesliga bestritt. Mukiele kann als Rechts- und Innenverteidiger eingesetzt werden. In dieser Saison kam er bislang nur auf neun Spiele in der Liga und zwei in der Champions League für Frankreichs Primus.