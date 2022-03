Kyrie Irving brilliert für die Nets - Magic unterliegen Suns knapp

Die Nacht zum Mittwoch hielt in der NBA, speziell für Fans der Brooklyn Nets, ein Spektakel bereit: Kyrie Irving erzielte 50 Zähler und stellte damit einen persönlichen Saisonbestwert auf. Die Wagner-Brüder unterlagen mit den Magic hingegen den Phoenix Suns.

Irving kam allein im Schlussviertel auf 16 Zähler und verhalf den Nets dabei, die Hornets auf Distanz zu halten. Insgesamt traf der Point Guard neun Dreier. «Das war eine Meisterklasse«, sagte Teamkollege Kevin Durant. Wegen seiner fehlenden Corona-Impfung ist Irving bei Heimspielen weiterhin nicht spielberechtigt, was sich aber im Verlauf der Saison noch ändern könnte.

Die Brüder Franz und Moritz Wagner verloren mit den Orlando Magic zuhause mit 99:102 (43:53) gegen die Phoenix Suns. Beim Duell gegen das derzeit beste Team der NBA hielten die Magic lange mit, Franz Wagner hatte in den Schlusssekunden sogar die Chance zum Ausgleich - doch sein Dreier wurde geblockt. Der Rookie kam auf sechs Punkte, Moritz Wagner erzielte zwölf Zähler.

Isaiah Hartenstein musste sich mit den Los Angeles Clippers auswärts den Golden State Warriors mit 97:112 (36:54) geschlagen geben. Nach fünf Siegen in Serie haben die Clippers die vergangenen beiden Partien verloren. Die Warriors beendeten ihrerseits eine Negativserie von fünf aufeinanderfolgenden Niederlagen. Hartenstein kam auf zehn Punkte, sechs Rebounds und vier Assists.