Kyrgios zwischen Comeback oder Karriereende: "Schwachsinn" oder "richtig gutes Geld machen"?

Offensichtlich ist Nick Kyrgios an einer entscheidenden Phase seiner Karriere angelangt. Hart für ein Comeback arbeiten oder um die Welt reisen und "richtig gutes Geld machen"?

Wie geht es weiter mit Nick Kyrgios? Das ist nicht nur eine Frage, die Tausende seiner Fans und des Tennis-Sports gerne beantwortet bekommen würden, sondern auch der 28-jährige Australier selbst.

"Spannende Perspektive nach dem Tennis"

"Die Realität ist, dass ein Teil von mir weiß, dass meine Zeit im Sport zu Ende sein könnte", verkündete Kyrgios in einer am Mittwoch in mehreren australischen Zeitungen erscheinenden Kolumne. Demnach habe er einen Punkt erreicht, "wo das Leben nach dem Tennis eine Perspektive ist, die ich spannend finde".

Dass er das als konkrete Rücktrittsankündigung ausgelegt bekam, kommentierte er in der für ihn eigenen Art: "Schwachsinn." Stattdessen arbeite er nach einer langwierigen Knieverletzung hart an seinem Comeback und habe dafür "noch genug im Tank", wie er wissen ließ. Wann er seinen Motor auf dem Platz aber wieder zum Brummen bringen will, hierzu konnte Kyrgios Stand jetzt noch keinen genauen Zeitpunkt benennen.

Wären aktuell nicht die Australian Open, die er als Kommentator und Interviewer für den Fernsehsender ESPN begleitet und zudem seine eigene TV-Show moderiert, dann wäre der Eindruck nicht falsch, dass es um den Lautsprecher des Herren-Tennis zuetzt ziemlich ruhig geworden ist.

Novak Djokovic strebt in Melbourne die Titelverteidigung an, Nick Kyrgios kommentiert und interviewt. Getty Images

Wimbledon-Finale, Doppel-Triumph in Melbourne - und dann nichts mehr

Denn 2022 stand er noch im Wimbledon-Finale und verpasste dort trotz gewonnenem ersten Satz den ganz großen Coup gegen Novak Djokovic (6:4, 3:6, 4:6, 6:7). Es wäre für den für seine Exzentrik bekannten Tennis-Profi der erste Major-Erfolg gewesen. Ohne diesen steht er nach knapp über 300 Einzelspielen auf der Tour (195 Siege, 108 Niederlagen) bei insgesamt sieben Turniersiegen.

Hinzu kommen noch vier Erfolge im Doppel - darunter der Major-Titel bei den Australian Open 2022 zusammen mit seinem Landsmann Thanasi Kokkinakis. Wer erinnert sich nicht an die Fußball-Stadion-ähnliche Atmosphäre, als Kyrgios und Kokkinakis die heimischen Fans anheizten und so das Leben für alle Gegner extrem schwer machten - selbst für die beiden australischen Finalgegner Max Purcell und Matthew Ebden.

Doch der Hype und sportliche Höhenflug ist verflogen, mittlerweile pausiert Kyrgios seit mehr als einem halben Jahr. Sein letztes Spiel hat er im Juni 2023 beim Rasenturnier in Stuttgart bestritten, wo für ihn bereits in der ersten Runde gegen den Chinesen Yibing Wu Schluss war. Schon davor hatte er einige Monate verletzt pausieren müssen, das Match in Stuttgart war sein einziges im gesamten vergangenen Jahr.

Ich könnte um die Welt reisen und richtig gutes Geld machen, indem ich Sportereignisse kommentiere oder meine eigene TV-Show mache. Nick Kyrgios

Einen so leisen Abschied will Kyrgios vom Tennis-Sport mit Sicherheit vermeiden, zumal er mit seinen 28 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen der Branche gehört. Sollte es aus Verletzungsgründen dennoch dazu kommen, schaut sein Plan wie folgt aus: "Ich könnte um die Welt reisen und richtig gutes Geld machen, indem ich Sportereignisse kommentiere oder meine eigene TV-Show mache."