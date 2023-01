Kyrgios sagt kurzfristig ab - mit Folgen für Zverev

Nick Kyrgios kann bei den Australian Open verletzungsbedingt nicht teilnehmen und ist "am Boden zerstört". Alexander Zverev startet damit in Melbourne anders als gedacht.

"Das ist brutal": Nick Kyrgios verpasst die Australian Open. AFP via Getty Images

Für die Veranstalter der Australian Open ist es eine schmerzhafte Nachricht, für Nick Kyrgios selbst sowieso. Der Lokalmatador hat am Montag seine Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres kurzfristig wegen Knieproblemen abgesagt. "Das ist brutal und einfach schlechtes Timing", sagte Kyrgios. "Ich bin am Boden zerstört. Es ist mein Heim-Grand-Slam. Letztes Jahr habe ich hier vielleicht das beste Tennis meines Lebens gespielt."

2022 war er zwar im Einzel in der zweiten Runde am damaligen Setzlistenzweiten Daniil Medvedev gescheitert (6:7, 4:6, 6:4, 2:6), hatte aber im Doppel gemeinsam mit Kumpel Thanasi Kokkinakis den Titel gewonnen.

Kyrgios muss sich einer Arthroskopie unterziehen

Sein Physiotherapeut Will Maher erklärte am Montag, eine Untersuchung habe eine Zyste als Folge eines kleinen Risses in seinem Außenmeniskus gezeigt. Es sei "keine ernste Verletzung", aber genug, um von einer Teilnahme abzuraten. "Wir wollten ihn vor einer weiteren Verletzung oder einer Verschlimmerung der Verletzung bewahren."

Kyrgios, der einen Belastungstest bei einem Vorbereitungsmatch gegen Novak Djokovic am Freitag letztlich nicht überstand, werde Ende der Woche nach Canberra zurückkehren und sich einer Arthroskopie unterziehen, "um seinen Außenmeniskus zu säubern und die paralabrale Zyste zu entfernen", so Maher.

"So ist das Leben", meinte der an Nummer 19 gesetzte Profi, der in der Tenniswelt polarisiert wie kaum ein anderer und großer Werbeträger der Australian Open sein sollte. "Verletzungen gehören zum Sport dazu. Ich habe keine Zweifel, dass ich zurück zu alter Stärke finden werde."

Kudla rückt nach - Zverev darf auf den größeren Court

Eigentlich hätte der 27-Jährige am Dienstag gegen den Weltranglisten-97. Roman Safiullin aus Russland starten sollen. Der US-Amerikaner Denis Kudla (ATP 108) rückt als "Lucky Loser" für Kyrgios ins Hauptfeld nach.

Kyrgios' Absage hat auch Folgen für Alexander Zverev. Der Hamburger wird sein erstes Grand-Slam-Match seit den French Open nun statt in der 1573 Arena in der größeren Margaret Court Arena bestreiten. Das Duell mit dem Peruaner Juan Pablo Varillas startet nicht vor 4.30 Uhr (MEZ).