Kyrgios sagt auch Start bei French Open ab

Die Rückkehr von Nick Kyrgios auf den Tennis-Court muss weiter auf sich warten lassen. Der australische Tennisprofi wird auch bei den in knapp zwei Wochen beginnenden French Open in Paris nicht aufschlagen.

Wird auch bei den French Open nicht an den Start gehen: Nick Kyrgios picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der Wimbledon-Finalist des Vorjahres hat seinen Start beim Grand-Slam-Turnier auf Sand (28 Mai bis 11. Juni) am Dienstag laut übereinstimmenden Medienberichten zurückgezogen. Seit seiner Knie-Operation im Januar hat der 28-Jährige kein Profimatch mehr bestritten, schon für die Australian Open zu Beginn des Jahres in Melbourne hatte er wegen der Probleme kurzfristig absagen müssen.

Somit bleibt es dabei, dass "Roland Garros" auch in diesem Jahr ohne den Australier auskommen müssen. Ohnehin gehört Sandplatz - und damit auch die French Open - nicht zu den Lieblingsbelägen von Kyrgios. Zuletzt hatte er 2017 beim bedeutsamsten Sandplatz-Turnier der Welt aufgeschlagen. So fehlte er 2018 ebenfalls verletzt, 2019 führte er eine Krankheit als Grund an, nachdem er öffentlich über die French Open herzog, 2020 waren Sorgen über das Corona-Virus der Grund für eine Absage.