Kylian Mbappé zieht es nach Spanien

Kylian Mbappé wird bald nicht mehr für Paris Saint-Germain spielen. Im Sommer steht wohl ein Wechsel zu einem anderen großen Klub an.

Will sich einen Traum erfüllen: Kylian Mbappé. IMAGO/NurPhoto

Für Fußballstar Kylian Mbappé könnte ein Traum in Erfüllung gehen. Er ist 25 Jahre alt und schon weltbekannt. Seit fast einem Jahr ist er Kapitän der französischen Nationalmannschaft. Im Jahr 2018 gewann er mit seinem Team die Weltmeisterschaft.

Seit knapp sieben Jahre spielt Kylian Mbappé außerdem für einen der besten Vereine der französischen Liga: Paris Saint-Germain. Was kann da noch kommen? In seiner Jugend träumte Kylian Mbappé davon, einmal in Spanien Fußball zu spielen. Genauer gesagt, für Real Madrid, einen der erfolgreichsten Klubs der Welt.

Nun berichtete eine spanische Sportzeitung: Kylian Mbappé soll bei Real Madrid einen Vertrag für fünf Jahre unterschrieben haben. Ganz überraschend ist das nicht. Sein Wechsel war schon länger im Gespräch.