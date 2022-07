Kyereh: "Für viele war lange nicht klar, ob ich nur Spaß haben will"

Er war begehrt, den Zuschlag gab Daniel-Kofi Kyereh dem SC Freiburg. Mit dem kicker sprach der Nationalspieler Ghanas über seine Wechselgründe, sich als Spätstarter, geliebte und weniger geliebte Positionen, den Schlüssel zur Anpassung in der Bundesliga und die WM.

"Es hat also in allen Belangen sehr gut gepasst": Daniel-Kofi Kyereh. IMAGO/Lobeca

Aus dem Freiburger Trainingslager in Schruns berichtet Thiemo Müller

Auch wenn Kyereh beim Testspiel gegen St. Gallen am Samstag aus Gründen der Belastungssteuerung noch nicht eingesetzt wurde, durfte er wie seine Kollegen im schönen Montafon den trainingsfreien Montag genießen. Erst am Abend steht ein Pflichttermin an. Der Sommerzugang vom FC St. Pauli, für den er 2021/22 zwölf Tore schoss und zehn Assists verteilte, wird erste Eindrücke sammeln, wie eine Videoanalyse-Sitzung bei Christian Streich und Co. abläuft. Mit dem kicker sprach der Nationalspieler Ghanas über…

… seine Wechselentscheidung: "Ich hatte definitiv das Glück und das Privileg, ein paar Interessenten zu haben aus der Bundesliga. Ich habe mir alles angehört und Gespräche geführt. Der SC Freiburg hat mir dabei von Beginn an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Es war ein sehr herzliches erstes Gespräch über Video mit Klemens Hartenbach und Jochen Saier. Eine Woche später war ich nach Freiburg eingeladen, das war wieder ein sehr herzliches Aufeinandertreffen, erstmals auch mit dem Trainer. Das hat mich noch positiver gestimmt als das, was ich schon gehört oder im Fernsehen wahrgenommen hatte. Rein inhaltlich kamen viele gute Aspekte dazu: Wie das Trainerteam mich und mein Entwicklungspotenzial einschätzt, war praktisch identisch damit, wie ich mich auch sehe. Es hat also in allen Belangen sehr gut gepasst. Ich denke, hier kann ich sehr gut meinen nächsten Schritt gehen."

… den Schritt zu einem Europa-League-Verein statt etwa zu einem Aufsteiger: "Es ist sicher der größte Schritt in der meiner Laufbahn bisher, die größte Aufgabe und der bisher größte Verein, bei dem ich jetzt spielen darf. Die 1. Liga war immer mein Ziel, mein Wunsch, mein Traum. Ich bin froh, dass ich und der SC Freiburg mir das jetzt ermöglichen. Als Bonus kommt noch die internationale Teilnahme dazu. Natürlich habe ich mir länger durch den Kopf gehen lassen: Vielleicht wäre ein kleinerer Schritt der sicherere Schritt? Aber ich strebe nach dem Besten. Und ich habe mir nach den Gesprächen sehr schnell zugetraut, auch diesen Schritt zu gehen und mich hier bestmöglich zu etablieren. Ich bin in einem guten Fußball-Alter, da war Freiburg der beste Schritt."

… seinen Karriereweg: "Der Begriff Spätstarter trifft auf mich schon zu. Dreieinhalb Jahre beim TSV Havelse in der Regionalliga sind eine relativ lange Zeit, um es danach noch in die Bundesliga zu schaffen. Im Endeffekt war die Zeit aber gut und wichtig für mich. Ich habe etwas später als andere das Profisein angenommen und verstanden. Rein fußballerisch hätte ich den Schritt früher gehen können. Aber als Person war es besser, mit einem Stück mehr Erfahrung die Entscheidungen sicherer und klarer zu treffen. Und das Bewusstsein zu haben, worauf es ankommt."

… die Frage, ob er sich etwa früher zu sehr auf sein Talent verlassen habe: "Aufs Talent verlassen? Nein das gar nicht. Und das wird auch definitiv bis zum Karriereende nicht der Fall sein. Ich hatte einfach immer viel Spaß, würde mich als Straßenkicker bezeichnen. Für Trainer, viele Scouts und Vereine war es deshalb lange nicht ganz klar, ob ich einfach nur Spaß haben will oder auch Erfolg, und ob ich die dafür nötige Effektivität entwickle. Zum Beispiel mein Defensivverhalten musste sich erst entwickeln. Aber ich würde es ganz generell so ausdrücken: die Verinnerlichung der Professionalität hat bei mir etwas länger gedauert."

Offensiv kann ich auf jeder Position performen. Daniel-Kofi Kyereh

… seine Rolle beim SC als Zehner oder hängende Spitze: "In den Gesprächen war relativ schnell klar, dass ich mich auf diesen beiden Positionen am stärksten sehen würde - und der Trainer mich auch. Auch das passte also zusammen. Es gibt zudem ein paar Ausweichpositionen, wenn Trainer und Mannschaft mich da mal brauchen sollten. Offensiv kann ich auf jeder Position performen. Auch die Acht ist denkbar, wenn es mal nötig sein sollte. In der Nationalmannschaft spiele ich da die meiste Zeit."

… den Erkenntnisprozess, welche Position die ideale für ihn ist: "Lange war nicht ganz klar, wo meine beste Position ist. In Wolfsburg wurde ich als Jugendspieler vier Jahre lang auf der Sechs ausgebildet. Ich wollte aber immer gerne meine Technik ausspielen - und das sehen Trainer im gegnerischen Drittel nun mal lieber als auf der Sechs. Beim Wechsel nach Havelse habe ich deshalb für mich entschieden: Ich möchte offensiv spielen. Ich habe dann mal links gespielt, mal rechts, mal als Stürmer, mal auf der Zehn. In Wiesbaden habe ich dann als zweiter Stürmer neben Manuel Schäffler gespielt, was sehr gut funktioniert hat. Bei St. Pauli war klar, dass im System mit Raute die Zehn die beste Position für mich ist. Das hat sich in den zwei Jahren dann auch immer weiter herauskristallisiert"

…die Gründe, warum er trotzdem auf der Sechs ausgebildet wurde: "Ich konnte schon immer viel laufen, war sehr engagiert und wollte den Ball haben. Egal ob ich ihn vom Mitspieler bekomme oder vom Gegner. Ich habe nicht nachgefragt, warum die Trainer mich damals auf die Sechs gestellt haben. Ich war einfach immer froh, wenn ich auf dem Platz stand. Für mich war das in Ordnung. Hauptgrund war wohl meine Laufstärke, und die gute Technik hat natürlich auch gepasst als Verbindungsspieler. Aber für mich persönlich war es immer so, dass ich meine technische Raffinesse zeigen wollte, das passt dann eben besser zur Offensive. Deshalb habe ich irgendwann gesagt: Da gehöre ich hin. Und mit der Zeit habe ich dann ja auch Spaß am Toreschießen entwickelt… "

… die Ansätze zur Weiterentwicklung, die im Trainergespräch herauskamen: "Es gibt keinen Bereich, wo mein Potenzial schon ausgeschöpft ist. Aber speziell geht es um die Anzahl der intensiven Sprints, also nochmal eine spezifischere Fitness in der Bundesliga. Und generell geht es um die die Physis: Robust zu spielen, clever zu spielen, im richtigen Moment den Körper zwischen Ball und Gegner zu bringen, und dabei stabil zu bleiben. Der Trainer hat mir verdeutlicht, dass das die entscheidenden Aspekte sein werden bei der Anpassung an die Bundesliga. Ich freue mich darauf, bin gewillt und überzeugt, dieses Potenzial auszuschöpfen."

… die WM in Katar: "Ich freue mich natürlich sehr darauf. Und hoffe, dass ich mich hier in Freiburg nochmal weiterentwickeln kann. Dann werde ich hoffentlich auch Nationaltrainer Otto Addo die bestmögliche Option bieten. Mit dem Anruf des damaligen Trainers Charles Akonnor im September 2021 hatte ich nicht gerechnet, das kam relativ überraschend. Die beiden Saisons bei St. Pauli und allgemein meine Entwicklung haben wohl den Ausschlag gegeben für meine Nominierung. Ich konnte mich dann in den WM-Qualispielen direkt gut präsentieren, habe keinen Lehrgang mehr verpasst."

… seine persönlichen Ziele beim SC: "Für mich steht die Entwicklung im Vordergrund. Ich bin froh, hier zu sein, und bin definitiv nicht nur zum Spaß hier. Ich will mich bestmöglich weiterentwickeln, um auf möglichst viele Einsätze zu kommen und so dem Verein bestmöglich zu helfen."