Kyereh dreht auf: Mit "vollem Akku" zum Salto

Im vierten Spiel in Folge durfte Daniel Kofi-Kyereh von Beginn an ran. Nicht nur wegen seines Premierentreffers beim 2:1 über Mainz 05 zeigt der Trend nach oben.

Für eine Karriere als Turner hätte es vielleicht auch gereicht. Seine vom Millerntor bekannten akrobatischen Künste führte der Neuzugang aus St. Pauli nach seinem ersten Tor im Freiburger Trikot aber nicht vor.

Das lag weniger daran, dass der Treffer zum 2:1 zu mehr als 90 Prozent auf das Konto von Michael Gregoritsch ging, dessen Lattentreffer er nur noch über die Linie köpfen musste, als daran, dass ihm die Kräfte für den Flick-Flack mit Rückwärtssalto fehlten. "Ich hatte das Gefühl, dass ich noch nie so viel gelaufen bin. Zwischendurch war ich ein bisschen kaputt. Als ich das Tor gemacht habe war ich absolut im roten Bereich und in dem Moment zu kaputt, um da irgendeinen Salto zu machen", meinte der 26-Jährige lachend.

Abstimmungsprobleme sind behoben

Es war sein drittes Bundesligaspiel für den Sport-Club und sein bis dato bestes. Von den Abstimmungsproblemen mit den Kollegen, die beim Startelfdebüt gegen Gladbach Anfang September offensichtlich waren, ist so gut wie nichts mehr zu sehen. Allen voran mit Stürmer Michael Gregoritsch harmonierte Kyereh bestens. Speziell beim zwischenzeitlichen 2:0. "Der einzige Weg zu ihm war über die Latte - oder den Torwart anschießen", sagte Gregoritsch. "Aber Latte schien mir sicher."

Der einzige Weg zu ihm war über die Latte - oder den Torwart anschießen. Aber Latte schien mir sicher. Michael Gregoritsch

Kyereh "wacht jeden Morgen glücklich auf"

So kam Kyereh zum "einfachsten Tor" seiner Karriere. Einen kleinen Kritikpunkt muss er sich nach dem Spiel gegen die Nullfünfer aber anhören. Vor dem Gegentreffer zum 0:1 verlor er den Kontakt zu Dominik Kohr - der bekam den Ball nach einem Einwurf und leitete den Anschlusstreffer ein.

Zu Saisonbeginn musste sich Kyereh mit Einwechselungen in den Schlussphasen der Partien zufriedengeben. Als sich Roland Sallai am fünften Spieltag in Leverkusen am Auge verletzte, öffnete sich das Fenster in der Startelf. "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entwicklung. Das war, was ich mir vorgenommen habe: mehr Spielzeit zu bekommen. Ich bin froh und dankbar, dass mir die Chance gegeben wird", betonte der Offensivspieler und schwärmte weite: "Es ist traumhaft auf jeden Fall. Ich wache jeden Morgen auf und bin glücklich, dass ich da bin, wo ich bin."

Nur ein "alter Freiburger" unter den BL-Torschützen

Es spricht mal wieder für den SC Freiburg und Trainer Christian Streich, dass es so schnell gelungen ist, einen Spieler ins System zu integrieren, der mit 26 Jahren bis zuletzt noch in der 2. Liga spielte. Überhaupt ist die Bilanz des Transfersommers beeindruckend. Neun der zwölf Treffer in der Bundesliga wurden von Neuzugängen erzielt. Mit Vincenco Grifo (3 Tore) konnte sich neben Gregoritsch (3), Matthias Ginter (2), Ritsu Doan (2) und Kyereh nur ein altbekannter Spieler in die Liste eintragen. Europa League und DFB-Pokal mit eingeschlossen waren auch Sallai und Nicolas Höfler neben Grifo noch erfolgreich. Doch auch hier dominieren mit Gregoritsch und Doan (je zwei) die Neuzugänge.

Belastung kennt Kyereh vom Bolzplatz

Kyereh jedenfalls ist heiß darauf, schon am Donnerstag im Europacup gegen den französischen Pokalsieger FC Nantes wieder ranzudürfen. So viele Spiele, wie in den kommenden Wochen für die Breisgauer anstehen, habe er in seiner Profi-Karriere zwar noch nicht erlebt, die Belastung kenne er aber aus der Kindheit, als er "jeden Tag fünf Stunden auf dem Bolzplatz gespielt" habe, meinte Kyereh zwinkernd.

Aus dieser Zeit sind auch seine akrobatischen Fertigkeiten. Die hat er einst beim Kinderturnen erlernt. Allzulange sollen die Freiburger Fans auf eine Vorstellung nicht mehr warten müssen. "Das Salto ist auf jede Fall noch drin", sagte Kyereh. Vorher müsse er nur seinen "Akku aufladen".