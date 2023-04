Kwasnioks Verständnis für Zorninger: "Aus Trainer-Sicht ärgerlich"

Das 3:2 gegen Fürth markierte das Ende einer kurzen Durststrecke des SC Paderborn. Nach dem Spiel sprach Cheftrainer Lukas Kwasniok aber nicht nur über die Bedeutung des Siegs, sondern auch über eine strittige Szene.

Vier Spiele war der SC Paderborn vor dem Aufeinandertreffen mit der Spielvereinigung aus Fürth am vergangenen Sonntag ohne Sieg geblieben. Lediglich zwei Punkte sprangen für das Team von Trainer Lukas Kwasniok heraus - zu wenig, um im Aufstiegsrennen unmittelbar ein Wörtchen mitzureden. Entsprechende Bedeutung hatte das Duell gegen das Kleeblatt, und entsprechend groß war die Erleichterung, als Schiedsrichter Michael Bacher die Partie schließlich abpfiff.

Zum einen, weil die kurze Durststrecke des SCP damit zu Ende war. Zum anderen, weil die vermeintlich komfortable Drei-Tore-Führung am Ende nochmal ziemlich zusammengeschmolzen war. Denn Fürth hatte in der Schlussphase durch zwei Treffer nochmal die Chance auf den Punktgewinn gewittert. Letztlich "hatten wir sogar Glück, dass wir dann nicht das 3:3 bekommen", räumte Kwasniok nach dem Spiel unumwunden ein - und fügte mit Blick auf das rasante 2:2 in Kaiserslautern am Samstagabend an: "Deshalb ist es besser, 3:0 und nicht 2:0 zu führen."

Trotzdem: Der kleine Befreiungsschlag tat allen Paderborner Beteiligten gut. "Wir hatten jetzt nicht das absolute Selbstbewusstsein", sagte Kwasniok über das Spiel, das aus seiner Sicht "kein spektakuläres" war. Und trotzdem sei es wichtig gewesen, "mal wieder zu gewinnen", denn "Siege sind durch nichts zu ersetzen".

Vermeintlicher Ausgleich: Viel Verständnis für den Fürther Zorn

Viel Verständnis brachte der 41-Jährige derweil für den Frust seines Gegenüber Alexander Zorniger auf - der sich über das per VAR zurückgenommene 1:1 im ersten Durchgang aufgeregt hatte. Armindo Siebs Treffer war die Anerkennung verweigert worden, weil Branimir Hrgota in der Entstehung nach Ansicht des Schiedsrichtergespanns um Bacher ein Foulspiel an Kai Klefisch begangen hatte. "Aus Trainer-Sicht sind diese Aktionen einfach extrem ärgerlich, weil du natürlich willst, dass die Spieler zugreifen. Die lehrst sie dazu", so Kwasniok.

Klefisch habe nun mal viele Ballaktionen gehabt, "dass es dann irgendwo irgendwann einen minimalen Kontakt gibt, das ist halt einfach so", führte er weiter aus und betonte: "Ich habe natürlich leicht Reden, wir haben heute gewonnen. Aber wenn man das nach einer Niederlage tut, denkt man immer, die Trainer suchen nach Gründen." Allerdings, so Kwasniok, hätte sein Team zu diesem Zeitpunkt auch schon 2:0 führen können - weshalb der Sieg am Ende auch verdient gewesen sei.

So fährt der SCP nun auch "voller Überzeugung" zum anstehenden Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Darmstadt - mit der Hoffnung, einen weiteren Schritt zu den momentan sieben Punkten entfernten Aufstiegsplätzen zu machen.