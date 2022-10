Kwasnioks Luxusproblem auch durch "Büffel" Heuer

Der SC Paderborn ließ Hansa Rostock abprallen und ist nach einem verdienten 3:0-Erfolg wieder in der Spur. Ein Vorteil ist der breite Kader, der aber auch Kopfzerbrechen bereiten kann.

"Die bisher beste Saisonleistung" hatte Lukas Kwasniok von seinen zuvor zweimal in die Schranken gewiesenen Schützlingen an der Ostsee in den ersten 30 Minuten gesehen, garniert mit Ron Schallenbergs kernigem Führungstreffer (19.). Ernsthaft in Gefahr geriet der 1:0-Vorsprung nur kurz vor dem Kabinengang bei zwei Rostocker Kontern - vielleicht auch, weil Uwe Hünemeier nach früher Gelber Karte etwas dosierteres Abwehrverhalten an den Tag legen musste.

Die Reaktion des SCP-Trainers folgte zur Pause, mit Wiederanpfiff ordnete Jannis Heuer für den Routinier die Dreierkette der Ostwestfalen. "Jannis ist ein Büffel und schnell", weiß Kwasniok um die Vorzüge des Abwehrspielers, der als Stammkraft zu Beginn der Saison nach sieben Startelf-Einsätzen von einem Bänderriss zurückgeworfen worden war. Hinten organisierte Heuer gegen eine an diesem Tag allerdings auch weitgehend harmlose Kogge - und beim vorentscheidenden 2:0 durch Robert Leipertz, glänzend vorbereitet vom Torschützen zum 3:0, Marvin Pieringer (Spieler des Spiels, kicker-Note 2), hatte er mit einem Steilpass ebenfalls Anteil.

Ob die 23-jährige Abwehrkante am Sonntag beim Heimspiel gegen Sandhausen wieder in die Anfangsformation rückt, ist eine der Fragen, die es für Kwasniok unter der Woche zu beantworten gilt. Das eingewechselte Trio Marcel Mehlem, Dennis Srbeny und Felix Platte scharrt ebenfalls mit den Hufen und verschafft dem Coach des Tabellendritten (mit 22 Punkten in Lauerstellung hinter Darmstadt/24 und dem HSV/25) - wenn auch sicherlich nicht ungern - ein Luxusproblem.