Kwasnioks Highlights mit Klauß

Am Freitag empfängt der SC Paderborn den 1. FC Nürnberg, Heimpremiere für Trainer Lukas Kwasniok, der sich auf sein Pendant Robert Klauß freut.

Es war eine Punktlandung. In den sieben Partien der Vorbereitung hatten die Paderborner stets Gegentreffer kassiert. Im Auftaktspiel in Heidenheim (0:0) stand die Null. Mit einer disziplinierten Vorstellung gewannen die Ostwestfalen beim Zweitligadebüt von Lukas Kwasniok einen Zähler.

Nun kommt der 1. FC Nürnberg an die Pader, die Franken trennten sich zum Saisonstart vom FC Erzgebirge Aue ebenfalls torlos. "Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Robert Klauß", sagte Kwasniok am Mittwoch auf der Spieltagspressekonferenz. "Wir hatten das eine oder andere Highlight zusammen beim Trainerlehrgang in Hennef. Robbie war damals der Beste beim Trainerlehrgang. Ich hoffe aber trotzdem, dass er am Wochenende nur der zweite Sieger ist."

Den Franken begegnet der SCP-Chefcoach mit Respekt. "Nürnberg hat eine gute Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und Routine in der Achse. Sie können dem Gegner den Ball überlassen, ohne nervös zu werden."

Personell sind bei den Ostwestfalen am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) keine Überraschungen zu erwarten. "Wir werden am Wochenende nicht all zu viel ändern. Zu viele Wechsel sind zu Beginn der Saison nicht förderlich."

Platte benötigt noch etwas Zeit

Hinten darf aus Kwasnioks Sicht gerne wieder die Null stehen, vorne soll gegen den Club mehr Durchschlagskraft entwickelt werden. "Wir haben Vertrauen in unsere Mannschaft. Wir haben viele gute Offensivspieler. Der eine oder andere benötigt aber noch etwas Zeit, zum Beispiel ein Felix Platte", sagt der Trainer. Der Mittelstürmer kam in diesem Sommer ablösefrei vom SV Darmstadt zurück zum SC Paderborn, in dessen Nachwuchsleistungszentrum er von 2009 bis 2012 ausgebildet worden war.

mas

