Kwasniok: Wie ein Gegentor sich beim "übertriebenen" 7:2 positiv auswirkte

Der SC Paderborn hat nach einem furiosen Sieg gegen Holstein Kiel die Tabellenspitze zurückerobert. Trainer Lukas Kwasniok verteilte Sonderlob, doch er hatte auch einen Kritikpunkt.

Nun 16 Tore in drei gewonnen Heimspielen, in der Benteler-Arena seit fünf Partien ohne Punktverlust, so viele Tore geschossen wie noch nie in einem Zweitliga-Spiel zuhause und weiter Erster: Der Samstag des SC Paderborn verlief exzellent. Dass Trainer Lukas Kwasniok nach dem 7:2 gegen Kiel wenig zu meckern hatte, war klar. Doch der Coach fand nicht alles am Spiel seiner Mannschaft gut.

Obwohl Felix Platte mit zwei Toren sein Standing als führender der Torschützenliste untermauerte, nannte nicht nur er das Ergebnis bei der ARD "übertrieben. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber in den nächsten Partien müssen wir daran arbeiten, weniger Chancen zuzulassen." Damit teilte er die Meinung Kwasnioks. Dieser hielt fest, dass der SCP das gewisse "Quäntchen Glück" auf seiner Seite hatte.

Auf der Pressekonferenz fasste Paderborns Coach zusammen: "Wir waren äußerst effektiv vor dem gegnerischen Tor und hatten gerade in der ersten Halbzeit Glück. Ich habe keinen Drei-Tore-Unterschied gesehen, aber es steht 5:2. Dagegen wehrst du dich nicht als Trainer."

2:5 laut Kwasniok "wichtig" - ebenso wie Kapitän Schallenberg

Weiter führte Kwasniok aus, dass das zwischenzeitliche 2:5 kurz vor der Pause "für uns glaube ich ein wichtiges Gegentor" war. "So konnte ich der Mannschaft noch einmal klarmachen: Mit dieser Verteidigungsarbeit bin ich nicht einverstanden." Der 41-Jährige erinnerte dabei auch an die vergangene Saison, in der die Ostwestfalen trotz hoher Führungen selten souverän agiert hätten.

Beim 7:2 war dies nach dem Seitenwechsel anders. Auch wegen Kapitän Ron Schallenberg. "Er hat in der ein oder anderen brenzligen Szene wieder seine Gräten dazwischen gehabt", erklärte Kwasniok glücklich. "Was er abspult, seitdem ich da bin ... - unfassbares Herz."