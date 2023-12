Kwasniok vor Leverkusen: "Wir brauchen vielleicht das Spiel des Lebens"

Am frühen Mittwochabend steht für den SC Paderborn das Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen auf dem Programm. Aus der klaren Außenseiterrolle macht SCP-Trainer Lukas Kwasniok keinen Hehl, sieht seine Mannschaft jedoch trotzdem nicht chancenlos.

Platz zehn in der 2. Liga trifft auf den Tabellenführer der Bundesliga. Klarer könnten die Rollen vor dem Pokalspiel in Leverkusen kaum verteilt sein. "Das ist natürlich mit das schwierigste Los", ist sich Chefcoach Kwasniok auf der Pressekonferenz vor der Partie sicher.

Kwasniok setzt Etappenziele fest

Obwohl Bayer 04 in den vergangenen Monaten "in einer anderen Dimension" spiele, rechnet sich der 42-Jährige Chancen aus, auch wenn sie klein sind. Dabei sollen unter anderem "Etappenziele" helfen: "Das erste wäre, dass sich keiner verletzt beim Warm-up, dann die ersten zehn Minuten zu überstehen, nach und nach die Netto-Spielzeit gering zu halten."

Kwasniok will schlichtweg "all die Mittel, die nun mal so ein Underdog hat, ausreizen". Unabhängig davon weiß der Trainer die Situation einzuschätzen und ist sich sicher: "Wir brauchen vielleicht das Spiel des Lebens - und dann ist es trotzdem so, dass wir vor allem davon abhängig sind, in welcher Verfassung Leverkusen morgen sein wird."

2:1-Sieg in der Sommervorbereitung

Ein wenig Mut können die Paderborner jedenfalls aus dem vergangenen Duell mit den Leverkusenern schöpfen, auch wenn sich Bayer im Rahmen der Sommervorbereitung - am 21. Juli gab es einen 2:1-Erfolg für den SCP - noch nicht in der jetzigen Top-Form befand.

"Als sie noch nicht ganz so eingespielt waren, noch nicht ganz so im Flow waren, haben wir sie in einem belanglosen Testspiel ein wenig ärgern können", merkt auch Kwasniok an. "Wer weiß, vielleicht haben sie morgen nicht den allerbesten Tag."

Curda fällt aus - Boevink erneut im Kasten

Nicht dabei sein in Leverkusen wird Laurin Curda, der laut Kwasniok beim 1:0 gegen Hannover am vergangenen Wochenende über Schmerzen im Fuß geklagt hatte. Auch wenn eine MRT-Untersuchung nichts ergeben habe, könne der Verteidiger weiterhin "nicht so gut auftreten", weshalb er ausfällt. Auf der Torwartposition wird der etatmäßige Ersatzkeeper Pelle Boevink wie schon gegen 96 seine Chance erhalten.