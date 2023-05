Kwasniok vor dem HSV-Spiel: "Es wird geil"

Nach dem beeindruckenden Erfolg gegen Eintracht Braunschweig könnte der SC Paderborn doch nochmal ins Aufstiegsrennen eingreifen.

Der SC Paderborn ist nach dem 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig bis auf sechs Punkte an Platz drei herangerückt, den derzeit der Hamburger SV inne hat. Und am Freitag gastieren die Ostwestfalen beim ehemaligen Bundesliga-Dino.

"Volle Hütte und Flutlicht"

Nach dem neuen Vereinsrekord, elf Heimsiege in einer Saison hat der SCP in der 2. Liga bis dato noch nie erreicht, ist die Lust groß auf neue Abenteuer und die Chance, bis auf drei Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz heranzurücken. "Wir freuen uns auf das Spiel! Wir wissen, was der HSV kann und was wir können. Ein Sieg ist nicht unmöglich. Volle Hütte und Flutlicht - es wird geil", sagte Trainer Lukas Kwasniok am Dienstag nach dem Training.

Der Trainer hatte gegen den BTSV ein gutes Händchen bewiesen, hatten doch die Einwechselspieler großen Anteil am Kantersieg. Kai Klefisch, der zuvor in Sandhausen ein schwächeres Spiel gezeigt hatte, fügte sich im Mittelfeld gut ein. Das galt auch für Stürmer Dennis Srbeny, der zwei Treffer schoss. Die Vorlage zum 4:1 kam von Marvin Pieringer. Der Angreifer hatte sich am 24. Februar das Sprungbein gebrochen und feierte sein Comeback. Mit einem Makel: Der Elfmeter, mit dem er sich zusätzlich neues Selbstvertrauen holen wollte, ging an die Latte.

"Wir haben richtig Bock"

"Ich fühle mich körperlich fit, für 90 Minuten wird es aber noch nicht reichen", wird Pieringer in der "Neuen Westfälischen" zitiert. Auch seine Vorfreude auf das Duell mit den Hamburgern aber ist groß. "Der HSV hat gepatzt, das Duell am Freitag wird spannend. Wir haben nichts zu verlieren und haben richtig Bock auf das Spiel."

Auch Doppelpacker Srbeny ist heiß. "Es wird ein offener Schlagabtausch am Freitagabend. Der HSV steht mehr unter Druck als wir."

"Der Doppelpack war wie eine Befreiung"

Vom 28-jährigen gebürtigen Berliner ist gegen Braunschweig viel Druck abgefallen. "Harte Arbeit zahlt sich aus, ich hatte eine lange Durststrecke jetzt. Der Doppelpack am Freitag war wie eine Befreiung", so Srbeny. "Ich bezeichne mich schon als Kopfspieler, wenn das Selbstvertrauen nicht da ist, dann wird man unsicher."

