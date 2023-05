Kwasniok verteilt Extralob für Pieringer und erklärt Pausenkniff

Der SC Paderborn hat gegen Aufstiegsanwärter Heidenheim ein Saison-Novum erreicht. Coach Lukas Kwasniok hatte daran großen Anteil - die Offensive ebenso.

Die Serie ist vorbei: Im letzten Anlauf dieser Saison ist es dem SC Paderborn beim 3:2-Sieg gegen Heidenheim endlich gelungen, ein Team aus den Top 3 der Tabelle zu besiegen. Ganz nebenbei wurden beim Erfolg einige andere Geschichten geschrieben.

Pieringer trifft endlich wieder

Zum Beispiel die von Schalke-Leihgabe Marvin Pieringer: Der beim Pausenstand von 1:2 eingewechselte Stürmer traf erstmals seit Anfang Februar (4:1 gegen Fortuna Düsseldorf). Dreieinhalb Monate hatte der mit neun Toren dritterfolgreichste Offensivmann des SCP immerhin nicht eingenetzt, er war mit einem Bruch am Sprungbein auch erst vor zwei Wochen beim 5:1 gegen Braunschweig zurückgekehrt.

Ansprache samt "Freude" und Genuss fruchtet

Auch die Kabinenansprache fruchtete: Trainer Lukas Kwasniok erklärte bei "Sky", dass er der Mannschaft mitgegeben habe, "das Spiel mit Freude zu genießen". Was direkt funktionierte, "mit den ersten beiden Aktionen haben wir dann zwei Tore erzielt". Pieringer und Florent Muslija ("Es war heute nicht meine beste Leistung, Tor und Vorlage sind aber nicht so schlecht") legten sich ihre Treffer in der 50. und 52. Minute gegenseitig auf.

Was also bleibt hängen vom Achtungserfolg gegen den FCH? Trotz des kaum noch möglichen Eingreifens in den Aufstiegskampf bei sechs Punkten Rückstand auf den Dritten HSV gibt Paderborn weiter alles und hört auf den Coach, die Moral stimmt. Kwasniok tönt selbstbewusst: "Wenn man die Qualität hat, kann man auch gegen Heidenheim (die zweitbeste Defensive der Liga nach Darmstadt mit nun 34 Gegentoren, d. Red.) zurückkommen."

Pieringer hat das Spiel verändert. Lukas Kwasniok

Eines aber wusste der Trainer ganz genau: "Pieringer hat das Spiel verändert." Dies will die Schalker Leihgabe nun auch am liebsten in den verbleibenden beiden Partien tun. Gegen die beiden Abstiegskandidaten Bielefeld (Samstag, 13 Uhr) und Nürnberg (am Sonntag darauf, 15.30 Uhr) hat der 23-Jährige sicher seine Chance dazu.